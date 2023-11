Arrestan a un exasesor de Obama acusado de hacer comentarios de odio a un vendedor en Manhattan

Qué saber Un hombre visto en un video que supuestamente despotricaba contra un trabajador de alimentos halal, impulsado por la guerra entre Israel y Hamas, fue arrestado y ahora enfrenta cargos, según la Policía de Nueva York.

El video editado no muestra lo que sucedió antes de que el trabajador del camión halal comenzara a grabar, pero se puede escuchar a Seldowitz decir: "Si matamos a 4,000 niños palestinos, ¿sabes qué? No fue suficiente. No fue suficiente".

La Policía de Nueva York está investigando y revisando los videos, y un oficial habló con los trabajadores sobre los incidentes.

El video circuló en las redes sociales y muestra a Stuart Seldowitz, exasesor de seguridad del presidente Barack Obama, lanzando su virulenta perorata. El incidente ahora viral, tuvo lugar en la Second Avenue y E 83rd Street en el Upper East Side.

Seldowitz fue arrestado el miércoles y enfrenta cargos, incluido acoso agravado y un cargo de acecho/crimen de odio, dijo la Policía de Nueva York.

Se escucha al trabajador decir que solo estaba tratando de hacer su trabajo. Seldowitz le dijo a nuestra cadena hermana NBC New York que el video publicado solo muestra la mitad de la historia, diciendo que todo comenzó después de que le preguntó al trabajador si era egipcio, a lo que el trabajador dijo que sí.

"Dije que este debe ser un momento difícil para ser egipcio en Nueva York… Y él dijo ¿por qué? Le dije bien por todas las cosas que están sucediendo en Gaza y en Israel", dijo Seldowitz a NBC 4. " Él dijo: 'No, no me causa ningún problema… Apoyo plenamente lo que hizo Hamás. No es un problema para mí'".

Eso es lo que molestó a Seldowitz y le disparó al trabajador.

"Le dije: '¿Estás de acuerdo con la violación de mujeres, el asesinato de niños, la toma de rehenes y el asesinato de 1,200 personas en Israel?' Y él dijo: 'Sí, todo fue por Palestina'. Y eso es lo que me molestó", dijo Seldowitz.

El trabajador que grabó a Seldowitz no estaba trabajando el viernes, pero otro empleado dijo que Seldowitz se acercó por primera vez al camión el 7 de noviembre y regresó al menos otras tres veces.

"Queremos sentirnos seguros en esta comunidad. No queremos que nadie nos moleste. Nunca molestamos a nadie", dijo Boha Kamel, otro trabajador del lugar halal.

La Policía de Nueva York está investigando y revisando los videos, y un oficial habló con los trabajadores sobre los incidentes. Tanto el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, como la fiscal general de Nueva York se pronunciaron en contra de lo captado en vídeo, y James lo calificó de "repugnante, odioso y Nueva York no lo tolerará".

Seldowitz dijo que lamentaba algunos de los comentarios hechos, pero apoyó otros.

"Los comentarios que iban más allá de él e interpretados sobre ataques contra musulmanes y árabes estadounidenses, etc., probablemente no fueron apropiados. Los comentarios que hice llamándolo por su apoyo al terrorismo, creo que fueron apropiados.

Más recientemente, Seldowitz fue presidente de asuntos exteriores de Relaciones Gubernamentales de Gotham. A raíz del incidente, el grupo cortó todos los vínculos con él.