La Casa Blanca comparte controversial meme de San Valentín sobre deportaciones

WASHINGTON, DC -- La Casa Blanca compartió un controvertido meme para el Día de San Valentín centrado en las políticas de inmigración ilegal y deportaciones del presidente Donald Trump.

En Instagram, junto con el simple mensaje "Feliz Día de San Valentín" (y un emoji de un corazón rojo), la cuenta de la Casa Blanca publicó un meme rosa de San Valentín con los rostros de Trump y el zar fronterizo de la administración, Tom Homan.

El meme, usando el principio de una rima popular ("Roses are red, violets are blue") dice:

"LAS ROSAS SON ROJAS

LAS VIOLETAS SON AZULES

VEN AQUI ILEGALMENTE

Y TE DEPORTAREMOS"

El controvertido meme generó reacciones encontradas.

Mientras que muchos expresaron su desaprobación con comentarios como "Esto no es normal. No dejes que te hagan pensar que lo es. Resiste", "es bastante insensible decirlo, especialmente en un día destinado al amor", "qué vergonzoso", y "Esto es repugnante, sin clase y poco profesional", otros expresaron su aprobación con comentarios como "Estoy tan feliz de que me encanta esto" y "hay consecuencias cuando infringes la ley. Esto es 100% NORMAL."