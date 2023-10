Abogado: Hombre acusado de secuestro pensó que había salvado a una niña de NJ de un hogar abusivo

Qué saber Matylewich no mostró ninguna emoción en la sala del tribunal cuando la abogada defensora Jillian Elko explicó que la víctima había pedido ayuda para escapar de lo que, según ella, era un hogar abusivo.

"La presunta víctima nunca reporta tener miedo. Le proporcionaron el teléfono celular a mi cliente todo el tiempo. Cuando tenía hambre, mi cliente compraba su comida en Dunkin' Donuts", dijo Elko.

La fiscalía señaló que una niña de 11 años es demasiado joven para dar su consentimiento para dejar a su familia con un hombre de 27 años. Petrella cuestionó que si Matylewich realmente creía que la estaba ayudando, por qué no la había llevado a la policía ni les había dicho que la tenía cuando lo llamaron esa mañana.

NUEVA JERSEY -- El hombre acusado de secuestrar a una niña de 11 años de Nueva Jersey con la que jugaba videojuegos en línea pensó que la estaba salvando de una vida hogareña "insalubre e inestable", según su abogado.

Con los brazos y las piernas esposados, Darius Matylewich compareció ante el tribunal el viernes acusado de secuestrar a la niña el 10 de septiembre y llevarla desde Wayne a su casa en Bear, Delaware. El juez ordenó que el joven de 27 años permanezca bajo custodia antes de su juicio.

La Oficina del Fiscal del Condado de Passaic dijo que el comportamiento de Matylewich estaba "intensificándose". Conoció a la niña virtualmente mientras jugaba el videojuego "Dead By Daylight", en el que un jugador asume el papel de asesino y otros interpretan a supervivientes. Matylewich aparentemente dejó vivir a su personaje durante uno de esos juegos, lo que inició su comunicación.

Los dos continuaron charlando en múltiples canales de redes sociales y plataformas de juegos en línea, incluido Roblox, que permite a los jugadores crear y jugar juegos creados por otros usuarios. Un portavoz de Roblox dijo anteriormente que el sospechoso y la víctima no se conocieron ni interactuaron inicialmente en la plataforma, sino que comenzaron a hablar en otro sitio o plataforma y continuaron hablando mientras jugaban a Roblox.

Finalmente, Matylewich visitó a la víctima y salieron a caminar cerca de su casa en Paterson, según la fiscal adjunta del condado de Passaic, Jessica Petrella. Añadió que Matylewich luego llevó a la niña 135 millas hasta su casa en Delaware, después de recogerla cerca de la intersección de la Ruta 46 y Old Turnpike Road.

"Un hombre de 27 años, un hombre adulto, recogió a una niña de 11 años y la transportó a través de las fronteras estatales", dijo Petrella.

El abogado defensor de Matylewich dijo que estaba tratando de ayudar a la niña, que creía que tenía 13 años. Al parecer, la niña le dijo que iba a huir. A las 5:30 a.m. de un domingo por la mañana, la recogió, junto con su gato, en el hotel Wayne donde vivía su familia.

"Mi clienta dijo que era una mala idea, que no deberías huir, y le rogó que viniera a recogerla para sacarla de una situación de vida insalubre e inestable", dijo Elko. "Él le preguntó repetidamente si quería volver, si su madre estaría preocupada".

La fiscalía señaló que una niña de 11 años es demasiado joven para dar su consentimiento para dejar a su familia con un hombre de 27 años. Petrella cuestionó que si Matylewich realmente creía que la estaba ayudando, por qué no la había llevado a la policía ni les había dicho que la tenía cuando lo llamaron esa mañana.

"El acusado no dijo que sabía su paradero, dijo que la conocía y que no la había visto desde hacía algún tiempo, que no sabía dónde estaba", dijo Petrella. "Fue absolutamente un intento de ocultar su paradero".

El abogado defensor citó un informe policial que dice que la niña fue encontrada ilesa a las cuatro horas de dejar a su familia y que no sufrió abuso físico ni sexual.

Matylewich fue arrestada el mismo día que se reportó la desaparición de la niña. Fue extraditado a Nueva Jersey, donde fue acusado de secuestro en primer grado y de poner en peligro a un menor en tercer grado. Si es declarado culpable únicamente por el cargo de secuestro, Matylewich enfrenta entre 10 y 30 años de prisión.

Cualquier persona que tenga información adicional sobre este incidente u otros incidentes relacionados con Matylewich debe comunicarse con la Oficina del Fiscal del Condado de Passaic a través de su línea de información al 1-877-370-PCPO.