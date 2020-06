A medida que NYC comienza su reapertura, estado lanza nueva estrategia para pruebas

Lo que debes saber Cuando la Ciudad de Nueva York finalmente entró en la Fase I de su reapertura el lunes, la última región en el estado en hacerlo, el gobernador Andrew Cuomo anunció que Nueva York está lanzando una nueva estrategia de prueba para el coronavirus enfocada específicamente en la Gran Manzana.

La estrategia de prueba incluye realizar 35,000 pruebas de coronavirus por día en la ciudad, para ver diariamente si hay un aumento sustancial en los casos. Cuomo también anunció que el estado continuará enfocándose en los vecindarios de la ciudad de Nueva York que ven una tasa de infección sumamente alta en comparación con el promedio de toda la ciudad.

Además, Cuomo instó a los manifestantes que han estado participando en manifestaciones recientes contra la brutalidad policial y el racismo a hacerse la prueba.

NUEVA YORK -- Cuando la Ciudad de Nueva York finalmente entró en la Fase I de su reapertura el lunes, la última región en el estado en hacerlo, el gobernador Andrew Cuomo anunció que Nueva York está lanzando una nueva estrategia de prueba para el coronavirus enfocada específicamente en la Gran Manzana.

"Vamos a mantener un ojo especial en la ciudad de Nueva York para ver qué sucede", dijo.

La estrategia de prueba incluye realizar 35,000 pruebas de coronavirus por día en la ciudad, para ver diariamente si hay un aumento sustancial en los casos.

"Haremos 35,000 pruebas por día en la ciudad de Nueva York. Tomaremos un retrato instantáneo todos los días y si seve algún aumento en la tasa de infección, reaccionaremos de inmediato", dijo Cuomo.

Cuomo dijo que las muestras permitirían al estado "calibrar lo que está haciendo" en el caso de que haya un aumento en los casos positivos de coronavirus.

Además, Cuomo instó a los manifestantes que han estado participando en manifestaciones recientes contra la brutalidad policial y el racismo a hacerse la prueba.

"Una vez más, les pido a todos los manifestantes que se hagan la prueba", dijo. "Teníamos todas estas medidas para quedarse casa y luego tuvimos miles de personas que se presentaron a las protestas. ¿Afectó eso a la propagación del virus? No lo sabemos. No sé. Así que les pido a los manifestantes que vayan a hacerse una prueba. Es gratis. Están disponibles," dijo Cuomo.

Hay 15 sitios de prueba en la ciudad de Nueva York que tienen prioridad solo para los manifestantes, según el gobernador.

Cuomo también anunció que el estado continuará enfocándose en los vecindarios de la ciudad de Nueva York que ven una tasa de infección sumamente alta en comparación con el promedio de toda la ciudad.

"Estos son códigos postales donde sabemos que hay una tasa de infección más alta que en otras partes de la ciudad y es dramáticamente alta. En general, la tasa de infección en la ciudad de Nueva York es de alrededor del 19 por ciento, algunas de estas comunidades superan el 50 por ciento. Estamos apuntando a estos puntos calientes. Más pruebas. Más tratamiento en estos puntos críticos y más conciencia", dijo Cuomo.

Entre los puntos calientes se encuentran los vecindarios de: Bathgate (Bronx), que tiene una tasa de infección del 51 por ciento; Bronx Park South y Jerome Park (Bronx), ambos tienen una tasa de infección del 50 por ciento; Flatbush (Brooklyn) y Queens Village (Queens), ambos tienen una tasa de infección del 45 por ciento; Morrisania (Bronx), que tiene una tasa del 43 por ciento; Brownsville y Williamsburg (Brooklyn), que tienen una tasa de infección de 41 por ciento y 40 por ciento, respectivamente; y los barrios de Highbridge y Pelham Gardens (ambos en en el Bronx), ambos con una tasa de infección del 38 por ciento.

Las tasas de infección en estos vecindarios son dramáticamente altas, en comparación con la tasa de 19.9 por ciento de toda la ciudad de Nueva York.

Este enfoque en los puntos críticos también incluye la creación de 14 sitios de pruebas adicionales en asociación con Northwell Health y SOMOS Community Care en estas áreas.

En general, la ciudad de Nueva York tiene más de 240 sitios de prueba.

"[Hacerse una prueba] no cuesta nada y hay 240 sitios disponibles, por lo que no hay razón para no hacerla. Hay un sitio web donde puede ir, ingresar su dirección, encontrar los sitios disponibles, llamar y hacer una solicitud", dijo Cuomo.

Para ver el sitio de prueba más cercano a donde se encuentra, visite coronavirus.health.ny.gov.