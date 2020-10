37 casos de COVID presuntamente vinculados a fiesta de cumpleaños en Long Island

Lo que debes saber Al menos 37 casos positivos de COVID-19 están vinculados a una fiesta de cumpleaños de 16 años, conocida como un "Sweet 16", que tuvo lugar en el condado de Suffolk a fines del mes pasado, según la oficina del ejecutivo del condado.

NUEVA YORK -- Al menos 37 casos positivos de COVID-19 están vinculados a una fiesta de cumpleaños de 16 años, conocida como un "Sweet 16", que tuvo lugar en el condado de Suffolk a fines del mes pasado, según la oficina del ejecutivo del condado.

El evento tuvo lugar el 25 de septiembre en Miller Place Inn, ubicado en Miller Place, un pueblo en Long Island, según la oficina del ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone.

Los casos positivos presuntamente incluyen a estudiantes de 13 distritos escolares.

Nuestra cadena hermana NBC 4 New York se comunicó con Miller Place Inn en busca de comentario. Christopher Regina, gerente de Miller Place Inn, le dijo a NBC 4 New York por teléfono que "no sabíamos que estábamos cumpliendo con la ley...No hubo aclaraciones de las pautas estatales".

Según Regina, Miller Place Inn cerró "voluntariamente" el jueves pasado.

Regina dice que aún no han sido multados, pero deben comparecer ante un tribunal el 12 de noviembre.