NJ es ahora el único estado en EEUU donde conductores no pueden bombear su propia gasolina

NUEVA JERSEY -- Los conductores de Nueva Jersey ahora estarán solos mientras se sientan en sus automóviles mientras se les bombea gasolina.

Esto se debe a que, por primera vez en 72 años, los automovilistas de Oregón podrán agarrar una boquilla de combustible y cargar gasolina en sus automóviles por su cuenta, luego de que se revocó una prohibición de décadas de antigüedad en las estaciones de servicio de autoservicio.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

La gobernadora Tina Kotek firmó un proyecto de ley el viernes que permite a las personas en todo el estado de la costa oeste elegir entre tener un asistente que bombee gasolina o hacerlo ellos mismos. La ley entró en vigor de inmediato.

Así que ahora el estado jardín es el único estado que prohíbe a los automovilistas bombear su propia gasolina. Algunos países también lo prohíben, incluida Sudáfrica, donde los asistentes se ofrecen a verificar los niveles de líquido y limpiar el parabrisas, y se espera que se den propinas.

La prohibición de 1949 de New Jersey sobre las bombas de autoservicio sigue siendo una fuente de orgullo para algunos en un estado donde las pegatinas de los parachoques dicen "Jersey Girls Don't Pump Gas". Y dado que el estado generalmente tiene precios de gasolina más bajos que Nueva York y Pensilvania, muchos conductores de los estados vecinos cruzan la frontera estatal para repostar.

En 2015, los legisladores propusieron poner fin a la prohibición de Nueva Jersey, pero la medida murió debido a la oposición del poderoso presidente del Senado estatal. Hay un proyecto de ley que ha permanecido inactivo desde abril de 2022 que daría a los conductores una opción. Tendría que ser aprobado tanto por el Senado como por la Asamblea antes de que recaiga en el gobernador Phil Murphy.

En general, el gobernador ha estado en contra de levantar la prohibición de autoservicio del estado, pero recientemente parece más abierto a la idea.

“Sobre el autoservicio de gasolina, ha sido una especie de tercer carril político en Nueva Jersey, que históricamente no he cruzado”, dijo Murphy. "Pero dado que, en promedio, los precios de la gasolina han superado los $4 por galón, no me suscribo necesariamente porque necesito comprender el impacto. Diré en términos más generales que estamos comprometidos a hacer que el estado sea más asequible".

La asambleísta Carol Murphy, que ha estado presionando mucho por el proyecto de ley, dijo a nuestra cadena hermana NBC New York que "espera que la aprobación del autoservicio en Oregón permita a los de Nueva Jersey ver la utilidad de permitir que los consumidores elijan".

Algunos dueños de gasolineras dicen que apoyarían traer gasolineras de autoservicio al estado, porque no pueden encontrar suficientes empleados para hacer funcionar la bomba las 24 horas.

"Nadie quiere trabajar en una gasolinera. La mayoría son inmigrantes o solo trabajan un par de meses y se van, entonces tenemos una situación en la que es muy difícil encontrar empleados de calidad que trabajen para nosotros siete días", dijo Ara Alboyacian, quien ha sido propietario de una gasolinera durante 44 años. Dijo que hacer el cambio reduciría la nómina y, a su vez, abarataría los precios de la gasolina.

“Nuestro margen de utilidad por cada galón que vendemos están incluidos todos los gastos. Tenemos $17,000 de nómina al mes. Si eso desaparece, eso significa que podremos vender la gasolina a un precio más bajo. No tendremos eso más gastos".

Lo más pronto que se podría retomar el proyecto de ley sería después de las elecciones generales del estado del 7 de noviembre. No hay actividad legislativa hasta ese momento.