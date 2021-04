Senado de CT votará sobre las exenciones religiosas para las vacunas infantiles

Lo que debes saber Hay cientos de personas alrededor del Capitolio estatal de Connecticut el martes, ya que se espera que los senadores voten sobre si eliminar o no la exención religiosa para las vacunas infantiles.

CONNECTICUT -- Hay cientos de personas alrededor del Capitolio estatal de Connecticut el martes, ya que se espera que los senadores voten sobre si eliminar o no la exención religiosa para las vacunas infantiles.

La gente se alinea en Capitol Avenue hasta el edificio de la Oficina Legislativa. Están sosteniendo carteles que dicen "Los padres toman las decisiones", "Mi cuerpo, mis hijos, mi elección" y "La coerción no es consentimiento".

Los senadores tomarán el proyecto de ley a partir del mediodía el martes después de su aprobación en la Cámara con una votación de 90 a 53.

Tanto demócratas como republicanos hicieron referencia a una lista del Departamento de Salud Pública. Muestra más de 100 escuelas que no cumplen y no alcanzan el umbral de inmunidad colectiva del 95%.

“Hay hasta 100 escuelas en un momento dado con tasas de vacunación por debajo del umbral de inmunidad de la comunidad. Cada una de estas escuelas se está convirtiendo en un vector potencial para un brote de enfermedad ”, dijo Jonathan Steinberg, un demócrata que copreside el comité de salud pública.

“¿Cuántos niños fueron exenciones religiosas, cuántos fueron exenciones médicas, cuántos no cumplieron? Nadie pudo obtener las respuestas ", dijo la representante republicana Anne Dauphinais, Killingly, Plainfield.

Durante el debate de 16 horas en la Cámara, hubo mucha discusión sobre la cantidad de niños que reclamaron una exención religiosa y el resto de los estudiantes no la cumplieron.

Algunos legisladores dijeron que hay al menos 7,500 estudiantes que reclaman la exención religiosa y al menos 20,000 no la cumplen.

La cadena NBC Connecticut se acercó a los distritos escolares en la lista con el mayor número de estudiantes que no cumplen con las vacunaciones y descubrió que hay muchos más estudiantes que no cumplen que aquellos con una exención religiosa.

Aquí están los datos más recientes de las escuelas:

En Hartford, Burr School fue catalogada como 42.6% de incumplimiento en la lista del Departamento de Salud Pública. En este momento, la escuela se redujo al 20% en incumplimiento con dos exenciones médicas, una religiosa y 69 estudiantes que no cumplen con las vacunaciones, 27 de los cuales son estudiantes remotos.

Sand School en Hartford fue catalogado como un 40% de incumplimiento. No tiene exenciones médicas, pero tiene dos exenciones religiosas y un estudiante incumplidor con las vacunaciones, que está a distancia.

La escuela Kinsella en Hartford fue catalogada como 30.8% de incumplimiento. No tiene exenciones médicas, pero tiene cinco exenciones religiosas y 25 incumplidores, 19 de las cuales son remotos.

Laurel School en Bloomfield fue catalogada como 45.1% de incumplimiento. Tiene una exención médica, cinco exenciones religiosas y 23 estudiantes que no cumplen, incluidos 11 estudiantes remotos.

Museum Academy en el distrito CREC fue catalogado como 47% de incumplimiento. Tiene un 1,5% de exenciones médicas, un 3% por motivos religiosos y un 12,9% por incumplimiento. El distrito dijo que la lista que tiene el DPH es solo una instantánea del comienzo del año y las enfermeras de la escuela pasan meses poniendo a todos al día. Este año, muchos de los estudiantes también se mantuvieron remotos.

Quienes se oponen al proyecto de ley dicen que no hay una emergencia pública ni una razón para eliminar la exención.

"No hay una emergencia, los datos del Departamento de Salud Pública son defectuosos. Solo el 1.4% de los niños en el estado de Connecticut incluso usan la exención. Hay 20,000 niños que no cumplen, que simplemente no han entregado sus papeleo. El estado no está haciendo nada para abordar ese problema ", dijo Brian Festa, de Bristol.

NBC Connecticut habló con senadores de ambos partidos políticos antes de la votación.

"¿Le preocupa un brote debido a esos pocos niños? Bueno, mire, la realidad es que las vacunas han sido víctimas de su propio éxito. Ha habido dos generaciones que han pasado que no han visto las secuelas de estas enfermedades", dijo el vicepresidente del Comité de Salud Pública, el senador demócrata Saud Anwar.

“La salud pública es más crítica en algunas situaciones y tenemos que mirar el bien más amplio, no por unas pocas semanas, ni por un mes, por muchos años por venir”, agregó Anwar.

El senador Anwar reconoce que hay muchos más niños que no cumplen en comparación con aquellos con exenciones religiosas, pero aún cree que el estado debería eliminar la exención religiosa.

“Tenemos una sociedad donde la gente ve todo como su elección, su elección personal y tenemos que respetar eso porque esa es la autonomía del paciente. Cuando la autonomía de un paciente va a resultar en un peligro colectivo para otros, es entonces cuando tenemos que tener una toma de salud pública ”, dijo Anwar.

"No estoy seguro de cuál es el impulso en términos de una perspectiva de salud", dijo el líder republicano adjunto del senado estatal de Connecticut, el senador Paul Formica. "Creo que tiene que haber una conversación que honre ese derecho religioso y honre la elección de una madre para sus hijos y creo que trabaja para educar a aquellos que no cumplen y llevarlos al redil de vacunas si están dispuestos ".