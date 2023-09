Recluso recibe 20 años de prisión por golpiza ‘despiadada’ que dejó a hombre de NJ con daño cerebral

Qué saber Un recluso fue sentenciado a 20 años adicionales de prisión por una brutal golpiza en la cárcel a otro hombre que fue captada por cámara: un ataque en el que se utilizaron un microondas, lejía y un enfriador de agua y la víctima quedó con daño cerebral permanente.

Byad Lockett fue sentenciado el miércoles a pasar dos décadas más en prisión por el ataque de septiembre de 2021 dentro del Centro Correccional del Condado de Essex en Nueva Jersey. La pena se cumplirá de forma consecutiva tras su condena de 12 años por un homicidio de 2019.

La brutal golpiza, un video que contenía imágenes demasiado inquietantes para ver, mostró a los tres hombres pisoteando a Boyd, golpeándolo con el mango de un trapeador, rociándolo con lejía, arrojándole un enfriador de agua y luego un microondas a su cabeza.

NUEVA JERSEY -- Un recluso fue sentenciado a 20 años adicionales de prisión por una brutal golpiza en la cárcel a otro hombre que fue captada por cámara: un ataque en el que se utilizaron un microondas, lejía y un enfriador de agua y la víctima quedó con daño cerebral permanente.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Byad Lockett fue sentenciado el miércoles a pasar dos décadas más en prisión por el ataque de septiembre de 2021 dentro del Centro Correccional del Condado de Essex en Nueva Jersey. La pena se cumplirá de forma consecutiva tras su condena de 12 años por un homicidio de 2019.

El abogado de Lockett había pedido que la sentencia se cumpliera al mismo tiempo que su sentencia actual, pero el juez rechazó esa solicitud. Lockett ha estado entrando y saliendo de instalaciones correccionales desde que era un niño.

"Esta fue una de las palizas más salvajes que he visto jamás. Fue bárbara. Fue inhumana", dijo el juez Ronald Wigler. "Y cada vez que se reproducía el video, sonreías. Sonreías. Disfrutabas lo que veías".

En cuanto al propio Lockett, se disculpó ante el tribunal, alegando que no estaba tomando su medicación en el momento del ataque.

"No hay duda de que el señor Lockett reaccionó de forma exagerada. No lo discutimos. Pero no fue planeado de antemano ni fue algo que contemplara hacer", dijo el abogado Eric Kaviar. "Desafortunadamente, es algo que ocurrió espontáneamente".

Lockett, junto con su compañero de prisión Darryl Watson, fueron condenados en junio por el ataque contra Jayshawn Boyd, que entonces tenía 21 años. El jurado declaró a Lockett y Watson culpables de intento de asesinato, agresión agravada y posesión de un arma con fines ilegales.

Un tercer recluso, Isaad Jackson, sólo fue declarado culpable del último cargo. Los fiscales dijeron que el jurado estaba indeciso sobre los cargos de intento de asesinato y agresión.

La brutal golpiza, un video que contenía imágenes demasiado inquietantes para ver, mostró a los tres hombres pisoteando a Boyd, golpeándolo con el mango de un trapeador, rociándolo con lejía, arrojándole un enfriador de agua y luego un microondas a la cabeza. Según funcionarios del condado de Essex, un total de siete reclusos estuvieron involucrados en el ataque.

“Ver este video es difícil de ver, es como si la tortura fuera lo que es. Mientras continúan atacando, Boyd no puede responder", dijo el fiscal adjunto Justin Edwab.

El fiscal leyó una carta al tribunal de la familia de Boyd, que decidió no asistir a la audiencia de sentencia por motivos de seguridad.

El hecho de que Boyd pueda caminar muestra su increíble voluntad de sobrevivir: nadie pensó que podría vivir después de la paliza en el C-Pod del calabozo de Newark. Boyd, quien según su familia sufre de esquizofrenia, nunca había sido incluido en la población general antes del día de la paliza.

"Por la forma en que golpearon a mi hijo, ni siquiera pude ver el video", dijo anteriormente Nacolia Boyd, la madre de Jayshawn, a nuestra cadena hermana NBC New York. "Mi hijo ya no es el mismo. Ya no puede hacer las cosas solo. No puede ir a la tienda, no puede vestirse solo. Es difícil para mí. Ya no tienes la vida que tenías antes".

Imagen del video de la cárcel que muestra la golpiza del 23 de septiembre de 2021 a Jayshawn Boyd, que entonces tenía 21 años.

La familia Boyd presentó una demanda contra el condado y los funcionarios correccionales. La abogada Brooke Barnett dice que la duración de la golpiza sin intervención de los guardias de la cárcel fue inaceptable.

"Lo metieron en la cárcel; en menos de 10 minutos, esto es lo que está sucediendo", dijo Barnett. "Y nadie acudió en su ayuda".

El ataque de siete contra uno duró dos minutos y 23 segundos, según Barnett.

Los funcionarios sindicales dijeron que el único oficial de servicio en esa unidad no había recibido capacitación académica. Según los fiscales, salió por su seguridad y pidió refuerzos. Un año y medio después, todavía se sigue internando en unidades a agentes sin formación académica, en una proporción de uno por cada 64 reclusos.

Los funcionarios del condado insistieron en que implementaron cambios de seguridad desde el asalto a Boyd.

"Estamos empleando estándares nacionales y mejores prácticas", dijo el director del ECCR, Donald Charles.

Pero según documentos internos obtenidos previamente por el I-Team de NBC 4 New York, ha habido un total de 17 incidentes entre reclusos o entre reclusos y personal desde marzo. El oficial Jeffrey Matos fue apuñalado y golpeado por un grupo de reclusos el 17 de mayo.

"No les importa nuestra seguridad. Nunca había visto la cárcel tan peligrosa en mi vida", dijo Matos.

Barnett, que representa a varias familias de reclusos, está de acuerdo.

"Hablas de Rikers: la cárcel del condado de Essex, son peores que Rikers", dijo.

Boyd, dice su familia, necesitará cuidados durante toda su vida.

"Deberían haber estado trabajando para proteger a estos reclusos. El hecho de que estés en la cárcel no significa que tengas que ser tratado como un animal. Y no debería haberle pasado a mi hijo. Nadie debería haber pasado por eso", dijo su madre.

Un acusado ya se declaró culpable de agresión con agravantes, mientras que otros tres aún no han sido juzgados.