Publican nuevo video de cámara corporal del ataque a policías en Times Square

Hasta el momento, al menos media docena de personas han sido arrestadas en relación con el incidente; la mayoría quedaron en libertad bajo fianza, lo que provocó indignación entre los altos mandos policiales y la oficina del gobernador.

La policía está buscando a dos sospechosos adicionales no identificados; se encuentran entre los 7 acusados de delitos graves y otros cargos en el caso, anunció el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

NUEVA YORK -- El fiscal de distrito de Manhattan publicó un nuevo video de una cámara corporal de la pelea que involucró a agentes de la Policía de la Ciudad de Nueva York en Times Square, un tumulto que provocó indignación por el manejo del caso por parte de los fiscales.

El jueves por la noche, el fiscal de distrito Alvin Bragg publicó varios ángulos de cámara nuevos, incluido uno de la cámara corporal de un oficial involucrado. Los vídeos del incidente podrían plantear dudas sobre la detención policial inicial de uno de los hombres.

Los videos parecen mostrar a un grupo de hombres congregados en la acera de la calle 42, bloqueando una pequeña parte de la amplia acera. Algunos de los hombres parecían reacios a irse, pero después de un rato, cuando comenzaron a alejarse, el grupo comienza a cantar una canción ofensiva en español, aparentemente dirigida a los oficiales que estaban cerca.

Dos agentes se acercan al grupo y les dicen que se dispersen y bajen a la calle 41. El video de la cámara corporal de la policía muestra a los oficiales diciéndole a Yohenry Brito (visto con un abrigo amarillo y empujando un cochecito) que siga adelante. Cuando comienza a moverse lentamente, aparentemente grita en español: "Parece 'Betty la fea'".

No estaba claro a quién iba dirigido el comentario, pero inmediatamente después, un oficial empuja a Brito contra un edificio para registrarlo. Brito empezó a quejarse, preguntando por el cochecito de bebé que llevaba consigo. Poco después, aparentemente intenta escapar, lo que provocó una pelea con los oficiales.

Otros videos parecen mostrar otros ángulos del incidente. Uno de esos ángulos mostraba cómo un grupo de personas más tarde se unió, agarrando y pateando a los dos policías.

La publicación del video se produjo pocas horas después de que Bragg, acompañado por el alcalde Eric Adams y la policía, anunciara que siete personas habían sido acusadas en relación con el incidente, cinco de las cuales ya habían sido arrestadas y acusadas. Brito sigue siendo el único sospechoso que sigue detenido bajo fianza.

Adams, presente a las 2 p.m. evento, respaldó el enfoque cauteloso de Bragg, dijo a los periodistas.

La policía ha estado revisando los vídeos y otras pruebas durante casi dos semanas para intentar identificar a todos los implicados en el incidente. Bragg mostró supuestas acciones de algunos, incluido el sospechoso Darwin Gómez-Izquiel, quien supuestamente pateó a los oficiales.

Yorman Revefron, a quien se ve vestido de blanco en el video, también fue acusado de agresión.

“La presunta conducta es agarrar, tirar y arrojar a los dos agentes al suelo”, dijo Bragg en la conferencia de prensa.

En el vídeo se ve a otro sospechoso, Kelvin Arocha, pateando una radio de la policía. Desde entonces ha sido acusado de ayudar a otros en el ataque. Wilson Juárez fue acusado de entregar su chaqueta gris para ayudar a Brito a escapar; Desde entonces, sus cargos han sido degradados de agresión a manipulación de pruebas.

Otro hombre fue acusado de agresión, pero una fuente policial familiarizada con la investigación dijo que ni siquiera es visible en los videos.

Otras dos personas que aún no han sido identificadas también fueron acusadas en el altercado.

La oficina del fiscal del distrito presentó el caso ante un gran jurado esta semana en medio de una creciente presión por su decisión de no solicitar la libertad bajo fianza para cinco de los seis sospechosos detenidos. Los altos funcionarios de la policía y el sindicato, así como la oficina del gobernador, argumentaron que las personas que atacan a los agentes de la policía de Nueva York deberían enfrentar consecuencias inmediatas más duras que una cita judicial de seguimiento.

Por su parte, Bragg dijo que había una gran confusión en torno a la identidad de los hombres, un grupo de los cuales se ve en imágenes de vigilancia borrosas descendiendo sobre los dos oficiales frente a un refugio de la calle 42. Además, los problemas de comunicación entre las autoridades federales y locales no ayudan.

A principios de esta semana, funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos emitieron un comunicado diciendo que detuvieron a cuatro hombres en Arizona en relación con el caso de Times Square. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Nueva York insistieron en que los hombres detenidos no tenían ninguna conexión con su caso (los hombres no estaban vinculados con Times Square, dijo Bragg más tarde en un comunicado).

¿Cómo llegamos aquí?

La policía cree que hasta 13 personas pueden haber estado involucradas en la pelea de enero. Los detalles sobre la acusación no estaban claros de inmediato el jueves, en cuanto a las siete personas acusadas. Pero Bragg dijo que confiaba en que su oficina había identificado todos los roles de las personas que violaron la ley y participaron en el ataque.

"Este asalto me enfermó y me indignó", dijo Bragg el jueves. "Todos dependemos de los miembros de la policía de Nueva York todos los días para mantenernos como la gran ciudad más segura de Estados Unidos".

Algunos críticos llegaron incluso a pedir a la gobernadora Kathy Hochul que destituyera a Bragg de su cargo por la liberación de los otros cinco.

La oficina de Bragg permaneció en silencio sobre el tema durante días, hasta que celebró una conferencia de prensa en la que dijo que no quería encarcelar a personas hasta que supiera su presunto nivel de participación.

El miércoles, la Policía de Nueva York publicó imágenes de dos hombres más que dicen estar buscando en el caso. Se ve a un hombre pateando a un oficial varias veces, mientras que al otro se lo ve pateando a un oficial y luego cayendo, según los funcionarios.

Después de 10 días de escudriñar los videos hechos públicos después de la agresión, una fuente policial con conocimiento de la investigación dijo que en el caso de dos de los acusados acusados y liberados, el video no los muestra haciendo ningún contacto con los oficiales.

"Querían asegurarse de tener a la persona adecuada, pero puedes retener a estas personas mientras aún estás investigando", dijo Hochul. "No los dejas salir".

"Estas acusaciones no significarán nada a menos que estos individuos se presenten en un tribunal de Manhattan", añadió el presidente de la PBA, Patrick Hendry. "Algunos de ellos podrían estar a miles de kilómetros de distancia en este momento. Los agentes de policía de la ciudad de Nueva York detendrán a aquellos que no se presenten, pero no deberíamos tener que hacerlo. Deberían estar en la cárcel. No lo llamaremos justicia hasta que no lo hagan. están todos tras las rejas."

Los sospechosos deberán comparecer ante el tribunal a principios de marzo.