NYC toma medidas para suspender el “derecho a la vivienda” después de más de cuatro décadas

NUEVA YORK -- La Ciudad de Nueva York está impugnando un acuerdo legal único que le exige proporcionar vivienda de emergencia a cualquiera que la solicite, mientras el sistema de refugios de la ciudad se ve afectado por una gran afluencia de inmigrantes internacionales que han llegado desde el año pasado.

La ciudad presentó una solicitud el martes por la noche pidiendo a un tribunal que le permita suspender el requisito cuando haya un estado de emergencia en el que la población de adultos solteros en refugios aumente a un ritmo rápido.

La presentación se produjo mientras el alcalde Eric Adams se embarca en un viaje de cuatro días por América Latina, comenzando el miércoles en México, donde dijo que disuadirá a la gente de venir a Nueva York, diciéndoles que el sistema de refugios de la ciudad está al límite de su capacidad y sus recursos están abrumados.

La ciudad ha estado tomando medidas para suspender el llamado derecho a la vivienda durante meses ante la oleada de migrantes, argumentando que el requisito nunca tuvo la intención de aplicarse a una crisis humanitaria como la última afluencia.

El requisito de refugio ha estado vigente durante más de cuatro décadas en la Ciudad de Nueva York, luego de un acuerdo legal alcanzado en 1981 que exigía que la ciudad proporcionara alojamiento temporal a todas las personas sin hogar. Ninguna otra gran ciudad de Estados Unidos tiene ese requisito.

“Con más de 122,700 solicitantes de asilo que han pasado por nuestro sistema de admisión desde la primavera de 2022 y unos costos proyectados de más de 12,000 millones de dólares durante tres años, está muy claro que el status quo no puede continuar”, dijo Adams, un demócrata, en una declaración. "La Ciudad de Nueva York no puede seguir haciendo esto sola".

Adams había anunciado el requisito de alojamiento al comienzo de la crisis como una muestra de la empatía de la ciudad hacia los solicitantes de asilo. En los meses posteriores, su retórica se ha endurecido a medida que la ciudad ha gastado más de mil millones de dólares para alquilar espacios en hoteles, construir grandes refugios de emergencia y brindar servicios gubernamentales a los inmigrantes que llegan sin vivienda ni trabajo.

"Este asunto destruirá la Ciudad de Nueva York", dijo Adams el mes pasado.

El alcalde también ha endurecido recientemente las reglas de alojamiento de Nueva York al limitar a los inmigrantes adultos a solo 30 días en instalaciones administradas por la ciudad en medio de la sobrepoblación.

Josh Goldfein, abogado de The Legal Aid Society, dijo que la solicitud de la ciudad, de tener éxito, sería desastrosa para la ciudad.

“¿Cuál es la alternativa? Si no tenemos derecho a un refugio, si alejamos a la gente del sistema de refugio, si la gente ahora vive en las calles, en el metro, en los parques, ¿es ese el resultado que quieren?”, él dijo. “Eso es algo que no hemos visto en décadas. No creo que ningún neoyorquino quiera ver eso. No creo que los funcionarios de la ciudad quieran ver eso, pero ese será el resultado si prevalecen aquí”.