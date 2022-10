Nuevo conjunto de herramientas disponible que ayudará a los neoyorquinos a combatir los aumentos de alquiler

NUEVA YORK -- Housing Justice for All lanzó un conjunto de herramientas el lunes para ayudar a los inquilinos en Nueva York a luchar contra los aumentos de alquiler, ya que los inquilinos con alquiler regulado enfrentan su primer aumento en la factura del alquiler luego de una decisión de la Junta de Directrices de Alquiler este verano para aumentar los alquileres al nivel más alto en una década.

El kit de herramientas proporciona a los inquilinos información sobre los derechos que tienen según la ley del estado de Nueva York, ya sea que vivan en un edificio regulado o no regulado, y les muestra cómo organizar su edificio para luchar contra los fuertes aumentos de alquiler.

“La única forma de reducir el poder de los propietarios es aumentar el poder de los inquilinos”, dice el conjunto de herramientas. “La mejor manera de detener el aumento de la renta es organizarse con sus vecinos para que puedan negociar colectivamente rentas más bajas para su edificio. Negociar solo puede quitarle poder, pero cuando tienes el poder en los números, más cosas se vuelven posibles”.

El kit de herramientas incluye una guía para ayudar a los inquilinos a hablar con sus vecinos sobre sus derechos, presionar al propietario y negociar aumentos de alquiler más bajos.

Los alquileres han aumentado considerablemente en todo el estado de Nueva York, a medida que vencen los acuerdos de la era de la pandemia y las tasas hipotecarias más altas obligan a los compradores a permanecer en el mercado de alquiler.

Según la ley del estado de Nueva York, no existe un límite sobre cuánto pueden aumentar los propietarios el alquiler de los inquilinos que no viven en un apartamento con alquiler regulado o estabilizado. A principios de este año, los legisladores de Albany no lograron aprobar la ley, el proyecto de ley Buena Causa, que protegería a los inquilinos de aumentos de alquiler exorbitantes y desalojos injustos. Los inquilinos planean montar un impulso renovado para ganar la legislación este año.

“El alquiler siempre ha sido demasiado alto en Nueva York, pero los aumentos de alquiler que los neoyorquinos están viendo en este momento no se parecen a nada que hayamos enfrentado antes”, dijo Cea Weaver, coordinadora de campaña de Housing Justice for All. “Los inquilinos deben saber que no solo tienen que ceder ante el propietario. Tienen derecho a luchar por rentas razonables ya organizarse contra los terratenientes que intentan explotarlos. Esperamos que este conjunto de herramientas sea un salvavidas para todos los inquilinos de Nueva York que intentan conservar su hogar y luchan por condiciones de vida seguras y dignas”.