Nueva York opta por eliminar la deuda médica de los informes crediticios

Qué saber La deuda médica ya no aparecerá en los informes crediticios de los residentes de Nueva York.

El cambio prohíbe a las agencias de crédito recopilar información sobre deudas médicas o informarla como parte de las calificaciones crediticias del consumidor.

La decisión debería ayudar a las personas que enfrentan facturas médicas enormes e inesperadas.

NUEVA YORK -- La deuda médica impaga ya no aparecerá en los informes crediticios de los residentes de Nueva York, según un proyecto de ley promulgado por la gobernadora Kathy Hochul el miércoles.

La ley prohíbe a las agencias de crédito recopilar información o informar sobre deudas médicas. La ley también prohíbe a los hospitales y proveedores de atención médica del estado informar dicha deuda a las agencias.

Nueva York es el segundo estado después de Colorado en promulgar una ley de este tipo. La Oficina Federal de Protección Financiera del Consumidor está considerando una medida similar a nivel nacional.

“La deuda médica es un círculo vicioso. Realmente afecta a las personas de bajos ingresos, pero los obliga a seguir siendo personas de bajos ingresos porque nunca podrán salir de esa situación”, dijo Hochul, una demócrata, en la ceremonia de firma del proyecto de ley en la Ciudad de Nueva York.

La nueva ley entrará en vigor de inmediato. "Nadie debería tener que tomar una decisión horrible entre su salud física y su salud financiera", dijo Hochul.

La nueva ley no necesariamente evitará que todas las deudas médicas afecten las calificaciones crediticias de los neoyorquinos. No se aplicará a la deuda cargada a una tarjeta de crédito, a menos que la tarjeta haya sido emitida específicamente para servicios de salud, y no se aplica a proveedores de atención médica de fuera del estado.

Las personas que enfrentan facturas médicas elevadas, a veces inesperadas, pueden experimentar obstáculos a la hora de alquilar una casa, obtener préstamos para un automóvil o conseguir un nuevo trabajo debido a un mal informe crediticio. Los informes de crédito están destinados a medir cuán responsable es una persona con su dinero, pero no tienen en cuenta las realidades inesperadas de la vida, como sufrir una enfermedad o lesión, argumentaron los partidarios de la ley.

Más de 740,000 neoyorquinos tenían deudas médicas impagas con agencias de cobranza en sus informes crediticios en febrero de 2022, según un estudio del Urban Institute, una organización de investigación sin fines de lucro. El estudio también encontró que en la mayoría de las regiones del estado, las comunidades de color tenían tasas más altas de deuda médica que las comunidades predominantemente blancas.

Tres importantes compañías de informes crediticios de Estados Unidos acordaron este año dejar de contabilizar las deudas médicas impagas inferiores a al menos $500, pero sus defensores han dicho durante mucho tiempo que eso no es suficiente.

El estudio del Urban Institute encontró que en las comunidades con los ingresos más bajos de Nueva York, más de la mitad de los consumidores con deudas médicas debían $500 o más.

Los legisladores estatales aprobaron la legislación en junio a pesar de las objeciones republicanas de que la legislación es demasiado amplia y no debería aplicarse a la atención que no sea de emergencia.

La Oficina Federal de Protección Financiera del Consumidor comenzó su proceso de elaboración de normas para eliminar las facturas médicas de los informes crediticios de los estadounidenses en 2023. Es parte del largo impulso de la administración Biden para minimizar la importancia de la deuda médica en la forma en que se mide la solvencia de las personas.