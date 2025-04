Los New York Mets y la marca New York or Nowhere se unen para una colección exclusiva

Lo que debes saber Los New York Mets y New York or Nowhere (NYON) han unido fuerzas para una colaboración.

NUEVA YORK -- ¡Los fans lo pidieron y por fin está aquí! Los New York Mets y New York or Nowhere (NYON) han unido fuerzas para una colaboración.

Esta colección exclusiva, que cuenta 52 piezas seleccionadas, incluyendo ropa y gorras, también es una colaboración con New Era y la MLB.

La colección presenta la tipografía "New York or Nowhere", que se ha convertido en un pilar popular de la moda urbana, especialmente en la ciudad.

"A medida que seguimos elevando la marca Mets y nos integramos más en la cultura de la moda, nos entusiasma asociarnos con una marca icónica como New York or Nowhere", declaró James Benesh, vicepresidente de Experiencia en el Estadio de los New York Mets, en un comunicado de prensa. "Nuestros fans llevan tiempo pidiendo una colaboración con New York or Nowhere y nos complace poder ofrecer una colección tan completa".

La campaña de la colección se centra en el miembro del Salón de la Fama de los Mets, Mike Piazza, luciendo algunas de las prendas de la colaboración de moda.

Los artículos de la colección están disponibles en ciertas ubicaciones, como el Mets House en Union Square, la tienda insignia de NYON en Nolita, en línea a través de newyorkornowhere.com y en el Citi Field.

New York or Nowhere es una marca de ropa y estilo de vida fundada en 2020. Ha establecido alianzas con los Knicks, los Yankees e incluso con SNL el programa emblemático de nuestra cadena hermana NBC.

Comcast es propietario de NBCUniversal, la empresa matriz de NBCUniversal, que posee SNL, NBC y Telemundo.