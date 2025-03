“¿Qué debo hacer?”: La esposa de Mahmoud Khalil capta en vídeo su arresto

NUEVA YORK -- La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) publicó un video de dos minutos que documenta el arresto el fin de semana pasado de Mahmoud Khalil, activista que ayudó a liderar numerosas protestas en el campus de la Universidad de Columbia el año pasado.

"Agentes vestidos de civil detienen y se llevan a Mahmoud Khalil de su casa. Su esposa, Noor Abdalla, embarazada de ocho meses, grabó el video", escribió la ACLU en un pie de foto publicado en Instagram el viernes.

El video comienza con hombres, aparentemente funcionarios federales de inmigración, rodeando a Khalil en el vestíbulo de su edificio.

"Vas a ser arrestado", le dice un hombre a Khalil. "Date la vuelta. Date la vuelta. Date la vuelta. Deja de resistirte".

Los hombres esposaron a Khalil y lo escoltaron fuera del edificio hasta un coche aparcado en la calle. Abdalla, tras grabar la conversación por teléfono, siguió a los hombres afuera mientras intentaba hablar con un abogado.

Ella les preguntó repetidamente sus nombres. Se negaron a responder a las preguntas de Abdalla para que los identificara. Los hombres solo le dijeron que Khalil sería llevado a la custodia de inmigración en el número 26 de Federal Plaza.

"Los agentes se negaron a mostrarle una orden judicial a su esposa y le colgaron la llamada al abogado de la familia, quien buscaba respuestas desesperadamente", alega la ACLU.

¿Qué sucedió?

Khalil fue detenido el sábado por la noche por funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos cuando él y su esposa regresaban a su apartamento, propiedad de la Universidad de Columbia, en el Alto Manhattan.

Los agentes informaron a la pareja que Khalil estaba detenido porque su visa de estudiante había sido revocada.

Cuando su esposa presentó documentos que acreditaban su residencia permanente (Green Card), los agentes dijeron que esta también estaba siendo revocada y se lo llevaron esposado, según una demanda presentada por los abogados de Khalil impugnando su detención.

¿Por qué se enfrenta a la deportación?

El Departamento de Seguridad Nacional, al confirmar su arresto el sábado, acusó a Khalil de liderar "actividades afines a Hamás, una organización terrorista designada".

La Casa Blanca, al profundizar en su postura el martes, afirmó que Khalil organizó protestas donde se distribuyó propaganda a favor de Hamás.

“Este gobierno no va a tolerar que personas con el privilegio de estudiar en nuestro país se alineen con organizaciones proterroristas que han asesinado a estadounidenses”, declaró Karoline Leavitt, secretaria de prensa de Trump.

Un abogado de Khalil, Samah Sisay, afirmó que no hay pruebas de que su cliente haya brindado apoyo de ningún tipo a una organización terrorista.

“Intentan usarlo como ejemplo para disuadir a otros de hacer declaraciones similares”, declaró Sisay a The Associated Press. “No estar de acuerdo con la decisión de política exterior de su gobierno de apoyar a Israel no es motivo para que se encuentre en proceso de deportación”.

¿Quién es Mahmoud Khalil?

Khalil fue uno de los activistas más visibles en las protestas de la primavera pasada en Columbia, que también se produjeron en otros campus universitarios de todo el mundo.

Se desempeñó como negociador estudiantil, un cargo que le permitió hablar frecuentemente con funcionarios universitarios y la prensa.

Más recientemente, fue uno de los activistas pro-palestinos investigados por un nuevo organismo disciplinario de la Universidad de Columbia, centrado en denuncias de acoso y discriminación.

Khalil completó su maestría en Administración Pública en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de Columbia en diciembre.

¿Cuál es su estatus legal?

Khalil nació y creció en Siria después de que sus abuelos palestinos fueran expulsados ​​de su país de origen, según su demanda.

Llegó a Estados Unidos con una visa de estudiante en 2022 para cursar sus estudios de posgrado en Columbia.

Khalil se casó con su esposa, quien es ciudadana estadounidense, en 2023. Obtuvo la residencia permanente legal (también conocida como tarjeta verde) el año pasado.

¿Puede el gobierno deportar a los titulares de tarjetas verdes?

Respuesta corta: sí. Los titulares de tarjetas verdes pueden ser deportados, pero el gobierno tiene la carga de demostrar que la persona es deportable.

Según Stephen Yale-Loehr, experto en derecho migratorio y profesor jubilado de la Facultad de Derecho de Cornell, las causas de deportación pueden variar desde ser condenado por diversos delitos, como asesinato, agresión y robo, hasta evasión fiscal, violencia doméstica y posesión ilegal de armas de fuego.

Sin embargo, un residente permanente legal también puede ser expulsado por brindar apoyo material a un grupo terrorista, en cuyo caso el gobierno no necesita una condena penal para presentar cargos de deportación, explicó.

“El apoyo material con fines migratorios abarca mucho más que la definición penal del término”, explicó Yale-Loehr. “Por ejemplo, se ha deportado a personas simplemente por proporcionar un vaso de agua o un tazón de arroz a grupos guerrilleros, incluso bajo coacción”.

¿Dónde está Khalil?

Khalil se encuentra recluido en un centro federal de detención migratoria en una ciudad del centro de Luisiana, a unos 275 kilómetros (170 millas) al noroeste de Nueva Orleans.

El Centro de Procesamiento de ICE de Luisiana Central en Jena, un complejo de baja altura rodeado de cercas de alambre de púas, tiene capacidad para aproximadamente 1160 detenidos.

Luisiana se convirtió en un centro de detención de inmigrantes durante la primera administración de Trump y cuenta con nueve centros, la mayoría de ellos administrados por contratistas privados.

Los críticos afirman que estos complejos aislados impiden a los presos acceder fácilmente a sus abogados y familiares.

"La intención es, en cierto modo, quebrantar la moral y el ánimo de quienes se encuentran recluidos en estas instalaciones", declaró a la prensa el martes Yasmine Taeb, directora legislativa y política del grupo activista musulmán MPower Change.