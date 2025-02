Lee el comunicado de la gobernadora Hochul sobre el escándalo que rodea al alcalde Adams

NUVEA YORK -- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, emitió un comunicado el lunes por la noche sobre el escándalo que rodeo el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, luego de que cuatro vicealcaldes de su administración renunciaran porque supuestamente les pidió que no hablaran mal de la administración de Donald Trump o sus políticas, luego de que el Departamento de Justicia desestimara los cargos federales de corrupción contra Adams.

“Desde que asumí el cargo en 2021, he hecho todo lo posible para asociarme con la Ciudad de Nueva York bajo el liderazgo de dos alcaldes diferentes. Hemos trabajado juntos para combatir el crimen en las calles y el metro, cerrar tiendas ilegales de cannabis y construir más viviendas a través del programa "Ciudad del Sí". Las disputas entre funcionarios estatales y municipales son una pérdida de tiempo y me niego a volver a los días en que nuestros electores estaban atrapados en el fuego cruzado de guerras políticas territoriales.

Hoy hablé con la primera vicealcaldesa María Torres-Springer para expresarle mi gratitud por sus años de servicio a la Ciudad de Nueva York. Ella, junto con los vicealcaldeses Anne Williams-Isom, Meera Joshi y Chauncey Parker, han sido socios sólidos de mi administración en docenas de cuestiones clave. Si se sienten incapaces de servir en el Ayuntamiento en este momento, eso plantea serias dudas sobre el futuro a largo plazo de esta administración del alcalde.

Reconozco la inmensa responsabilidad que tengo como gobernador y las facultades constitucionales que se le otorgan a este cargo. En los 235 años de historia del estado de Nueva York, estos poderes nunca se han utilizado para destituir a un alcalde debidamente elegido; anular la voluntad de los votantes es un paso serio que no debe tomarse a la ligera. Dicho esto, la supuesta conducta en el Ayuntamiento que se ha denunciado durante las últimas dos semanas es preocupante y no puede ignorarse. Mañana he pedido a líderes clave que se reúnan conmigo en mi oficina de Manhattan para conversar sobre el camino a seguir, con el objetivo de garantizar la estabilidad de la Ciudad de Nueva York.

Permítanme ser clara: mi preocupación más urgente es el bienestar de mis 8.3 millones de electores que viven en la Ciudad de Nueva York. Seguiré esta situación extraordinariamente de cerca para asegurarme que los neoyorquinos no se vean defraudados por la actual crisis en el gobierno de la ciudad”.