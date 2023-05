La última escuela segregada en Manhattan gana el estatus de hito y una renovación de $6 millones

NUEVA YORK -- El último ejemplo que queda de una escuela racialmente segregada en Manhattan es ahora un hito en la Ciudad de Nueva York, anunciaron funcionarios el martes, y esperan que la preservación de ese edificio también preserve la historia negra.

La (antigua) escuela de color No. 4 sirvió exclusivamente a la comunidad negra en el lado oeste durante décadas hasta que cerró en 1894. Inicialmente se construyó entre 1849 y 1850 en West 17th Street en Chelsea y se convirtió en una escuela "de color" en 1860. Es la única reliquia de este tipo que queda en el distrito más densamente poblado de la ciudad.

Muchos de los líderes, maestros y estudiantes negros de la escuela se destacaron en una variedad de campos después de su tiempo en el No. 4. Entre otros, incluyen a la directora Sarah J.S. (Tompkins) Garnet, una ferviente sufragista y defensora de la justicia social que se convirtió en una de las primeras directoras de escuelas públicas negras de la ciudad.

Una exalumna, Susan Elizabeth Frazier, desafió los edictos de la ciudad que exigen que los educadores negros enseñen solo en escuelas segregadas. Luego se convirtió en la primera maestra negra asignada a una escuela pública integrada.

La Comisión de Preservación de Monumentos votó para designarlo como un monumento individual antes de una ceremonia en la que el alcalde Eric Adams y otros anunciaron $6 millones en fondos para estabilizar y rehabilitar el edificio y garantizar que permanezca protegido para el futuro. El trabajo abordará el agua y los problemas generales de deterioro relacionados con la edad.

"Como el segundo alcalde afroamericano en la historia de la Ciudad de Nueva York, no se me escapa la importancia de esta designación histórica, y estoy orgulloso de que estemos invirtiendo $6 millones para rehabilitar la (antigua) escuela de color No. 4 para que esta dolorosa, pero importante , parte de la historia se conserva", dijo Adams, un demócrata, en un comunicado. "Sitios históricos como este son recordatorios cruciales de aquellos que nos precedieron, cuyo coraje y ambición ayudaron a dar forma a nuestra ciudad y a trazar el rumbo para convertirnos en la ciudad increíble que somos hoy. Nos apoyamos en los hombros de los hombres y mujeres jóvenes que asistieron a este escuela, y aunque se hayan ido, me siento honrado de asegurar que nunca serán olvidados".

La rehabilitación completa debe completarse para 2027. No se ha establecido un uso a largo plazo en este momento, pero el departamento de saneamiento está trabajando con otras agencias de la ciudad para identificar uno antes de que se complete la renovación.

Aunque la escuela cerró en 1894, la (antigua) escuela de color No. 4 siguió siendo una propiedad de la ciudad y fue utilizada para varios propósitos, incluso por el departamento de saneamiento como oficina satélite e instalación de casilleros, desde mediados de la década de 1930.

Si bien es el único edificio de este tipo que queda en Manhattan, Brooklyn también tiene uno, y su (antigua) escuela de color No. 3 también tiene un estatus histórico. Obtenga más información sobre los puntos de referencia de la ciudad de Nueva York y la historia negra aquí.

"La (antigua) escuela para personas de color No. 4 representa un período difícil, y a menudo pasado por alto, en la historia de nuestra ciudad y en la búsqueda continua de equidad y justicia social aquí en la Ciudad de Nueva York", dijo la presidenta de la Comisión de Preservación de Monumentos Históricos, Sarah Carroll, en un comunicado. Martes. "Con la votación de hoy, LPC reafirma su compromiso de garantizar la diversidad en sus designaciones como parte de nuestro marco de equidad y la importancia de preservar los sitios que cuentan la historia completa y, a veces, desafiante de nuestra ciudad".