La Catedral de San Patricio instala una escultura que alerta sobre la trata de personas 

NUEVA YORK -- La Arquidiócesis de Nueva York develó la escultura de Timothy Schmalz titulada "Dejad libres a los oprimidos" (Let the Oppressed Go Free), una obra de arte que representa a Josephine Bakhita, patrona de las víctimas de la trata de personas. Schmalz es un destacado artista canadiense, reconocido por sus poderosas esculturas que invitan a la reflexión y abordan temas de índole social.

El tráfico humano es un problema global que afecta a millones de seres humanos en todo el mundo. “Esta escultura se ubicará al lado de la estatua de la Virgen de Guadalupe ya que América Latina es un lugar común en donde ocurre esta tragedia”, explica el Padre Enrique Salvo, Rector de la Catedral de San Patricio. Se espera que la nueva escultura sirva como un recordatorio de la lucha en curso contra el tráfico humano e inspire a la comunidad a tomar medidas para prevenir este delito.

Según el informe sobre Trata de Personas 2020 publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, América Latina es una región de origen, tránsito y destino para la trata de personas. El informe identificó varios países de la región como particularmente problemáticos, incluidos Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela. El informe señaló que la trata con fines de explotación laboral y sexual sigue siendo la forma más frecuente de trata de personas en la región.

En la escultura se observa a Santa Josefina liberando a unas 100 figuras de víctimas de la trata de todas las edades y grupos étnicos. Este trabajo de arte es una vívida representación de cómo la trata de seres humanos puede afectar a cualquiera. La escultura retrata la trascendental escena donde Santa Josephine Bakhita libera a las víctimas, desde las profundidades de la tierra, a través de su lucha contra este terrible flagelo.

Es importante destacar que la Catedral de San Patricio recibe unos seis millones de visitantes al año, lo que la convierte en un lugar donde se cultiva la sensibilización.

El Padre Salvo describe la escultura como una obra dotada de belleza, impactante y poderosa, como todo buen trabajo de arte orientado a crear conciencia, "La razón de ser de esta obra de arte, propiamente, es crear conciencia sobre el terrible flagelo de la trata de seres humanos, tan frecuente y al mismo tiempo tan fácilmente olvidado por todos nosotros", afirma el Padre. Hay millones de personas afectadas por el tráfico humano en todo el mundo, en muchos ámbitos de nuestra sociedad, y es importante que todos pongamos de nuestra parte para fomentar la sensibilización.