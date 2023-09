Hochul amplía la vigilancia de los carriles de autobús en la Ciudad de Nueva York

NUEVA YORK -- La gobernadora Kathy Hochul anunció el jueves que se lograron avances significativos en la expansión de las cámaras de control automatizado de carriles para autobuses en las rutas de autobuses de la Ciudad de Nueva York.

Las cámaras ABLE capturan a los conductores que violan las reglas de los carriles para autobuses en tiempo real y tienen como objetivo disuadir a los conductores de bloquear estos carriles para mejorar el servicio de autobuses y reducir los accidentes.

Como parte del presupuesto para el año fiscal 2024, la gobernadora logró con éxito la expansión del programa ABLE, para incluir más infracciones de tránsito y proteger a los neoyorquinos.

El lunes 25 de septiembre, las cámaras ABLE se activarán en la ruta de autobús B26 que atiende a los pasajeros de Brooklyn y Queens, lo que marcará la vigésima activación de cámaras ABLE en todo el sistema de autobuses de la ciudad y la cuarta este año. El número promedio de pasajeros diarios en la B26 es de 8,700, y la ruta transportaba a 1.7 millones de pasajeros a finales de 2022, un aumento del 12 por ciento con respecto a 2021.

"Millones de neoyorquinos dependen de nuestros autobuses todos los días y merecen viajar en carriles para autobuses que sean seguros y eficientes", dijo la gobernadora Hochul. "La expansión continua de ABLE protegerá a los pasajeros y permitirá que los neoyorquinos disfruten de un servicio más rápido y confiable".

Desde la implementación de ABLE a lo largo de varias rutas de autobuses en Brooklyn, las velocidades promedio de los autobuses en el distrito han experimentado aumentos de alrededor del cinco por ciento, y las colisiones con autobuses han disminuido en casi un 20 por ciento, ya que es poco probable que la mayoría de los conductores que reciben un aviso o una infracción se conviertan en reincidentes.

Según datos recopilados anteriormente, de todos los conductores que han recibido al menos una infracción ABLE, solo el 8 por ciento ha recibido 3 o más. Esto es indicativo de la eficacia de las cámaras ABLE para influir en el comportamiento del conductor. En toda la ciudad, las cámaras ABLE han provocado que se emitieran más de 313,000 infracciones a los automovilistas hasta finales de agosto.

Con la activación de esta ruta, la MTA tendrá 585 autobuses equipados con cámaras ABLE en 20 rutas en los cinco condados de la Ciudad de Nueva York. Las ubicaciones se determinaron para maximizar la longitud de los carriles para autobuses cubiertos, equilibrar la distribución entre los condados, abordar algunos carriles para autobuses más nuevos e incorporar aportes de la MTA y el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYCDOT) sobre lugares conocidos con problemas.

Tras la implementación de cámaras ABLE en la B26, NYCDOT emitirá avisos de advertencia a los conductores durante los primeros 60 días, de acuerdo con la ley del estado de Nueva York, para garantizar que los conductores estén informados sobre el programa antes de que se impongan multas. Cada corredor de carril bus con cobertura de cámaras ABLE tiene carteles que indican las horas en que los carriles bus están operativos y avisan a los conductores que los carriles están controlados por cámaras. Los conductores que violen estas reglas durante los períodos de aplicación están sujetos a una citación, con multas que comienzan en $50 y aumentan, para los reincidentes, hasta $250.

Los sistemas de cámaras ABLE capturan información de matrículas, fotografías y vídeos, junto con información de ubicación y marca de tiempo. Luego, esta información se transmite al NYCDOT para su revisión y procesamiento. El programa se administra en asociación con NYCDOT y el Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York.

"A medida que nuestra red de cámaras ABLE continúa expandiéndose, los clientes de autobuses se benefician de un servicio más rápido, confiable y seguro", dijo el presidente de Transporte Público de la Ciudad de Nueva York, Richard Davey. "Agregar cámaras ABLE a la B26 mantendrá a los residentes del centro de Brooklyn, Bed-Stuy, Bushwick y Ridgewood en movimiento y mantienen a los automovilistas fuera del carril de buses”.