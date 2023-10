Funcionarios de la Ciudad de Nueva York buscan avanzar el programa de comidas al aire libre

Qué saber El DOT, en asociación con el Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas (SBS) de la Ciudad de Nueva York, colaborará con restaurantes locales, organizaciones empresariales, asociaciones comerciales y grupos comunitarios para solicitar comentarios sobre las reglas propuestas para el programa.

NUEVA YORK -- El jueves, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, y el comisionado del Departamento de Transporte (DOT), Ydanis Rodríguez, dieron un importante paso adelante para promover "Dining Out NYC", el programa permanente de comidas al aire libre de la ciudad y el más grande del país.

A partir del jueves, la administración Adams lanzará una campaña de participación y divulgación pública para solicitar comentarios sobre las nuevas reglas propuestas que brindarán a los propietarios de restaurantes y a los miembros de la comunidad la orientación clara que necesitan para que las cenas al aire libre se conviertan en un elemento básico permanente y libre de ratas de la ciudad.

El DOT, en asociación con el Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas (SBS) de la Ciudad de Nueva York, colaborará con restaurantes locales, organizaciones empresariales, asociaciones comerciales y grupos comunitarios para solicitar comentarios sobre las reglas propuestas para el programa.

Se espera que las primeras configuraciones aprobadas de Dining Out NYC lleguen a las calles de la Ciudad de Nueva York en la primavera de 2024. El nuevo programa se basa en las lecciones aprendidas del programa temporal de comidas al aire libre creado durante la pandemia de COVID-19, que salvó 100,000 puestos de trabajo en toda la ciudad pero generó problemas de calidad de vida, ya que un subconjunto de propietarios de restaurantes no pudieron mantener configuraciones de comedor al aire libre poco reguladas.

"Las comidas al aire libre salvaron 100,000 puestos de trabajo en la Ciudad de Nueva York durante la pandemia y dieron a los cinco condados algo que los neoyorquinos habían estado anhelando durante mucho tiempo y ahora, gracias a este programa, llegó para quedarse", dijo el alcalde Adams. "Nuestra visión para el programa se desarrollará en estrecha colaboración con los propietarios de restaurantes, comensales y comunidades, y estoy seguro de que será una victoria para toda nuestra ciudad. Estamos aprendiendo las lecciones del programa temporal de la era de la pandemia: lo que funcionó , lo que no funcionó y lo que podemos mejorar, y reunir los ingredientes para el mejor y más grande programa de comidas al aire libre del país. Este período de participación pública nos permitirá perfeccionar la receta y ofrecer un delicioso producto final".

Antes de la pandemia de COVID-19, se permitía cenar al aire libre exclusivamente en la acera, y casi solo dentro de Manhattan. Bajo Dining Out NYC, se permitirá cenar al aire libre durante todo el año en la acera y de abril a noviembre en la carretera.

El nuevo programa crea una estructura de tarifas equitativa y accesible para los restaurantes participantes, con tarifas que varían según la ubicación y el tamaño del establecimiento, y con tarifas significativamente más bajas que las que existían en el programa anterior de cafés en las aceras.

Por ejemplo, según el nuevo programa, una cafetería en la acera de 100 pies cuadrados en el Bajo Manhattan costaría aproximadamente la mitad anualmente que durante el programa de cafeterías en la acera antes de la pandemia.

"Comer al aire libre ha hecho que nuestras calles sean espacios públicos más vibrantes, y Dining Out NYC brindará a los comensales una experiencia agradable y al mismo tiempo ayudará a los restaurantes a prosperar", dijo el comisionado del DOT, Rodríguez. "Dining Out NYC se basará en lo que ha funcionado y dirá adiós a lo que no. Este período de participación pública ayudará a informar las reglas del programa y garantizará que el programa de comidas al aire libre más grande del país sea también el mejor".

Las reglas propuestas describen los requisitos para un programa de comidas al aire libre seguro y limpio, al tiempo que brindan a los propietarios de restaurantes la flexibilidad de desarrollar configuraciones creativas de comidas al aire libre que sean apropiadas para sus establecimientos.

Las reglas del programa propuestas incluyen requisitos de diseño claros; criterios de ubicación sobre dónde se pueden ubicar los comedores al aire libre en relación con otras características de la calle, como entradas de metro, bocas de incendio y más; y los tipos de materiales que se pueden utilizar en instalaciones al aire libre. También requieren que las configuraciones preserven las aceras despejadas y los carriles de emergencia en las carreteras (incluyan barreras protectoras llenas de agua y resistentes a las ratas para las carreteras) y utilicen muebles y cubiertas fácilmente movibles.

Las reglas propuestas están sujetas a un período de comentarios públicos de 30 días y a una audiencia pública antes de que el DOT publique las reglas finales adoptadas. El DOT revisará y considerará todos los comentarios del público y espera finalizar y adoptar las reglas del programa para fines de 2023.

Una vez que se adopten las nuevas reglas, el DOT lanzará un portal de solicitud en línea donde los restaurantes pueden postularse para participar en Dining Out NYC.

La instalación de comidas al aire libre de un restaurante deberá cumplir con los requisitos de diseño del programa dentro de los 30 días posteriores a la aprobación de su solicitud. En este cronograma, las primeras configuraciones aprobadas de Dining Out NYC llegarán a la Ciudad de Nueva York y estarán en las calles en la primavera de 2024.

Los miembros del público pueden proporcionar comentarios por escrito sobre las reglas propuestas en línea o asistiendo a una audiencia pública virtual en línea o por teléfono el lunes 20 de noviembre de 2023 a las 10:00 a.m.

"A los neoyorquinos les encanta cenar al aire libre", dijo el concejal de la Ciudad de Nueva York, Oswald Feliz. "El programa de comidas al aire libre no solo salvó empleos y pequeñas empresas durante la pandemia, sino que también mejoró la forma en que experimentamos nuestros restaurantes, especialmente durante el clima más cálido. Aplaudo al alcalde Adams por tomar medidas para garantizar que este programa pueda continuar y, por supuesto, de una manera que funcione para los vecindarios y las comunidades".