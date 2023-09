Fiscal de distrito: Conductor procesado por accidente mortal a alta velocidad en Long Island

Qué saber Cuatro personas, un padre junto con su hija de 12 años, su hijo de 11 años y su nieta de 6 años, murieron en un accidente automovilístico en Sunrise Highway en Massapequa el 6 de agosto.

Pat Huntley, de 61 años, estaba afuera con sus hijos y su nieto celebrando un nuevo trabajo cuando un automóvil que iba a toda velocidad se estrelló contra la parte trasera de su SUV cuando estaba detenido en un semáforo. Él, su hija Ana y su hijo Jeremías murieron en el accidente; su nieta Chantel Solomon murió menos de una semana después.

Michael DeAngelo fue arrestado después de que la policía dijera que estaba drogado con cocaína y fentanilo mientras conducía a más de 120 mph apenas unos segundos antes del accidente.

NUEVA YORK -- El conductor acusado de matar a cuatro miembros de la misma familia en un accidente en Long Island fue procesado por una serie de cargos después de supuestamente conducir a más de 120 mph mientras consumía cocaína y fentanilo, anunció el fiscal de distrito.

En su lectura de cargos el miércoles, Michael DeAngelo no mostró ninguna emoción mientras enfrentaba más de 30 cargos de una docena de cargos diferentes, los más graves de los cuales incluían homicidio vehicular agravado, homicidio involuntario y agresión.

DeAngelo fue arrestado en agosto por el mortal incidente del 6 de agosto en Sunrise Highway en Massapequa que cobró la vida de un padre, dos de sus hijos y su nieta. DeAngelo, de 32 años, chocó contra la parte trasera del vehículo conducido por Patrice Huntley, de 61 años, que estaba detenido en el carril central en un semáforo en rojo afuera de un centro comercial, dijo la policía.

Huntley, su hija Hannah de 12 años y su hijo Jeremiah de 11 años murieron en el accidente que aplastó la camioneta como si fuera una lata de aluminio. Huntley y su hija Hannah fueron declaradas muertas en el lugar. Jeremiah fue trasladado de urgencia al hospital, donde fue declarado muerto.

Chantel Solomon, de 6 años, y la hija de Huntley, Brienna Peoples, de 18, fueron llevadas al hospital en estado crítico con lo que la policía llamó "lesiones internas extremas", incluida una hemorragia cerebral. Chantel murió seis días después; Peoples quedó con heridas críticas, de las cuales, según los fiscales, es posible que nunca se recupere.

"Patrice Huntley y tres niños, miembros de la misma familia, murieron debido a las acciones extraordinariamente imprudentes de un acusado que supuestamente conducía a 120 millas por hora bajo los efectos de cocaína y fentanilo", dijo la fiscal de distrito del condado de Nassau, Anne Donnelly. “Nadie estaba a salvo en Sunrise Highway ese domingo por la noche y, trágicamente, Patrice, Jeremiah, Hannah y Chantel perdieron la vida mientras iban a comprar un helado. Ninguna familia debería tener que enterrar a cuatro seres queridos al mismo tiempo".

Otro de los hijos de Huntley, David, de 14 años, estaba en el asiento delantero y sobrevivió milagrosamente, sufriendo lesiones en la espalda y las costillas, pero se espera que sobreviva. Se alejó del accidente antes de desplomarse en la carretera. Dijo que el auto que los atropelló estaba corriendo en la calle antes del accidente, según su madre, quien habló con NBC New York en los días inmediatamente posteriores al accidente.

Los niños y Huntley habían salido a celebrar su nuevo trabajo y se dirigían a comprar un helado cuando el auto chocó contra ellos por detrás. La oficina del fiscal del distrito dijo anteriormente que el accidente mortal fue "una de las peores tragedias de los últimos tiempos en Long Island".

Los investigadores han dicho que el conductor del Hyundai que iba a exceso de velocidad, DeAngelo, chocó contra la parte trasera de la camioneta de Huntley, que luego chocó contra el auto de adelante antes de volcarse y estrellarse contra otro vehículo en el semáforo. Los socorristas tuvieron que trabajar en varios autos, y en un momento cortaron el metal de un vehículo para entrar.

El conductor del Chevrolet Malibu que iba delante de Huntley, un hombre de 83 años, resultó herido y fue atendido en el hospital. El conductor del tercer coche atropellado, de 33 años, se negó a recibir atención médica en el lugar.

DeAngelo sufrió fracturas compuestas de tobillo y otras lesiones en el accidente que hizo que su vehículo saliera volando y su auto aterrizara boca abajo, y su abogado dijo que se había sometido a múltiples cirugías como resultado. En agosto, la policía dijo que apenas un segundo antes del accidente, viajaba a 120.5 mph; no pisó los frenos hasta menos de medio segundo antes del impacto, y solo había reducido la velocidad a aproximadamente 95 mph antes de causar el impacto.

No quedó claro dónde estaba DeAngelo antes del accidente, pero había sido arrestado dos veces antes, dos veces por DUI, dijeron los fiscales. Otro arresto ocurrió pocos días antes del accidente mortal, según los fiscales, cuando DeAngelo fue acusado de posesión de drogas.

El fiscal del distrito dijo el miércoles que DeAngelo tenía signos visibles de uso reciente de drogas, incluidas marcas en el brazo y las manos, y que estaba bajo la influencia del fentanilo y la cocaína el día del accidente. Se dijo que se encontraron agujas y una pipa dentro y alrededor de su vehículo después del accidente.

DeAngelo quedó en prisión preventiva y no se le concedió fianza durante la audiencia del jueves; La fianza se había fijado anteriormente en 500,000 dólares. Su próxima comparecencia ante el tribunal está prevista para el 19 de octubre. Si es declarado culpable de los cargos, DeAngelo enfrenta hasta 25 años de prisión.

"Este tipo fue arrestado otras dos veces por la misma imprudencia. Tenemos que poner fin a la cantidad de vidas que se van a perder", dijo la emperatriz Adama Kafentse Huntley, prima de Patrice.

La madre que perdió a su hija de 12 años y a su hijo de 11 en el accidente habló con NBC New York en los días posteriores al horrible incidente, compartiendo su dolor desmesurado.

"Esto es tan terrible, es una tragedia tan terrible", dijo Tasheba Hamilton por teléfono a nuestra cadena hermana NBC New York. "Casi me mata tener que abrazar a mi hijo, su cuerpo estaba frío… Simplemente no podía imaginar cómo pudo haber sucedido esto".

La tragedia no comienza a describir el dolor que enfrenta. Hamilton perdió a su hija Hannah y a su hijo Jeremiah en el accidente. Su hija Brienna y su nieta Chantel resultaron gravemente heridas y es posible que nunca se recuperen de sus heridas.

"Nunca seré el mismo, mis otros hijos nunca serán los mismos", dijo Hamilton.

Hamilton dijo que se enteró del accidente gracias a un extraño que la llamó desde la escena.

"Dije '¿Quién es este?' Dijo: 'Tu hija y tu familia han tenido un accidente' y dijo: 'Fui testigo de todo, tienes que venir rápido, es realmente malo'", dijo Hamilton a NBC 4.

Fue su hija Brienna quien le suplicó al hombre que llamara a su madre.

Una foto de abril muestra a todos los miembros de la familia juntos, en el funeral de la madre de Hamilton, y fue una de las últimas veces que Hamilton estuvo con todos sus hijos y su padre.

Hamilton dijo que Huntley, de Flushing, Queens, era un padre cariñoso y defensor de los veteranos, un infante de marina retirado que ayudaba a los veteranos a encontrar empleo (su nuevo trabajo que habían estado celebrando era el de director de servicios para veteranos en Medgar Evers College). A su hija Hannah le encantaba pintar y hacer obras de arte, dijo, y a su hijo le encantaban los videojuegos, como a muchos otros de su edad.

La afligida madre quiere que el conductor enfrente las consecuencias, pero sabe que eso no traerá a su familia de regreso.

"Eso no va a hacer que mis hijos regresen", dijo entre lágrimas. "No hay palabras para el dolor que siento, me derrumbo en público donde quiera que vaya. Todavía no creo que mi hijo y mi hija se hayan ido".

La madre tenía un mensaje para Deangelo, así como para su abogado.

"Pasé esta mañana gritando por el dolor que estoy pasando", dijo Hamilton. "Quiero que ese abogado suyo cuando esté pensando en defender a alguien piense en su propia familia, esto es simplemente asqueroso… ¿Se imaginan lo que estamos pasando y luego regresar a casa todos los días con una casa vacía y todo el ruido? ¿Y la charla se ha ido? Estoy pasando por muchas cosas".