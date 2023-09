El feriado del impuesto sobre las ventas en Nueva Jersey termina el lunes: lo que debe saber

NUEVA JERSEY -- ¿Estás haciendo compras para el regreso a clases? Nueva Jersey quiere ayudar a que sea un poco más manejable, financieramente hablando.

El feriado del impuesto sobre las ventas del estado se lleva a cabo del 26 de agosto al 4 de septiembre, que es el Día del Trabajo. Durante ese tiempo, se pueden comprar en el estado útiles escolares seleccionados, productos electrónicos y equipos deportivos o recreativos sin que se agregue el impuesto sobre las ventas al precio final.

Inicialmente puede que no parezca mucho, ya que ahorrar un 6.625% en un artículo más pequeño puede no aportar mucho a los bolsillos de los compradores. Pero se puede combinar con ofertas y ofertas que ya existen en las tiendas, y puede significar ahorros decentes si la compra es para algo como, por ejemplo, una computadora portátil. Por ejemplo, una computadora de $1,800 tendría un descuento de casi $120 si no se agrega el impuesto sobre las ventas.

Sin embargo, existen algunas reglas que vienen con la exención del impuesto sobre las ventas. Aquí hay una lista de artículos elegibles y qué reglas se aplican al comprar ciertas cosas:

Ordenadores:

Las computadoras deben costar menos de $3,000. Aquellos que superen ese umbral todavía están sujetos al impuesto estatal sobre las ventas.

Útiles escolares de arte:

Arcilla y esmaltes

Pinturas (incluidas acrílicas, témperas y óleos)

Pinceles

acuarelas

Blocs de bocetos y dibujos

Suministros para computadora:

Medios de almacenamiento informático, disquetes y discos compactos.

Agendadores electrónicos portátiles

Asistente personal digital

Impresoras de computadora

Suministros de impresora para computadoras, papel para impresoras, tinta para impresoras

Una nota importante con estos elementos: los programadores y asistentes digitales no pueden ser teléfonos celulares, que no son elegibles para la exención del impuesto sobre las ventas. Además, el precio de venta de estos artículos debe ser inferior a $1,000.

Materiales de instrucción:

Libros de referencia

Libros de trabajo (Workbooks)

Mapas y globos terráqueos de referencia.

Libros de texto

Suministros escolares:

Carpetas

Bolsas/mochilas para libros

Calculadoras

Cinta de celofán

Tiza de pizarra

Brújulas

Libros de composición

Crayones

Borradores

Carpetas (ampliables, de bolsillo, plásticas y manila)

Pegamento, pasta, barras de pasta.

Resaltadores

Fichas y cajas de fichas

Blocs de notas legales

Loncheras

Marcadores

Papel (cuaderno de hojas sueltas a rayas, copia, gráfico, calco, manila, coloreado, construcción y cartulina)

Cajas de lápices y otras cajas de útiles escolares

Sacapuntas

Bolígrafos/lápices

Transportadores

Gobernantes

Tijeras

Tabletas de escritura

Equipo deportivo o recreativo:

Zapatos deportivos (con tacos o con púas)

Zapatillas de ballet y claqué

Guantes (béisbol, bolos, boxeo, hockey y golf)

Gafas de protección

Protectores (mano o codo)

Cascos (bicicleta, deporte)

Salvavidas y chalecos

Protectores bucales

Espinilleras

Hombreras

Patines (sobre ruedas y hielo)

Botas de esqui

Botas altas

Trajes de neopreno y aletas

El estado también publicó una lista de preguntas frecuentes sobre la exención del impuesto sobre las ventas para cualquier pregunta adicional.