Sindicato de carpinteros de NYC reclutará a 100 aprendices: he aquí cómo aplicar

NUEVA YORK -- El sindicato de carpinteros de la Ciudad de Nueva York va a contratar 100 aprendices, anunció el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York el lunes.

El Comité Conjunto de Aprendizaje y Capacitación para Carpinteros de Concreto de Gran Altura de la Ciudad de Nueva York llevará a cabo un reclutamiento del 12 de abril al 8 de noviembre para 100 aprendices de carpintero.

Los solicitantes deben asistir a una sesión informativa en persona en el Centro de Capacitación del Consejo de Carpinteros del Distrito de la Ciudad de Nueva York (Centro de Capacitación NYCDCC), 395 Hudson Street (entrada de Clarkson Street) en Manhattan. Las sesiones informativas se llevarán a cabo el segundo y cuarto miércoles de cada mes de 9 a 10 a. m. para todos los oficios durante el período de contratación. No hay entrada después de las 9 a.m.

Tenga en cuenta que los espacios son limitados y se llenan por orden de llegada. Al finalizar la sesión de información, se le dará un código de acceso que se requiere para completar una solicitud en línea.

Los solicitantes deben registrarse durante la sesión de información en persona. Si no se registra, se descalificará a la persona para futuras consideraciones. Las solicitudes estarán disponibles en línea durante el período de reclutamiento en www.nyccarpenterstrainingcenter.org.

Las solicitudes completas deben enviarse por correo electrónico a application@nycdcctc.org o enviarse al NYCDCC Training Center, 395 Hudson Street, 2nd Floor, New York, New York 10014. Si envías una solicitud por correo, no debe tener matasellos más tarde que cinco (5) días hdespués de la fecha de la sesión informativa. Si lo tiene, será descalificado.

Las solicitudes que cumplan con los pasos de solicitud anteriores recibirán una carta de confirmación y se programará una entrevista y se les proporcionará una hoja de instrucciones y una lista de los documentos originales que se requerirán. Los solicitantes que no lleguen a tiempo a su entrevista programada serán descalificados.

El Comité requiere que los solicitantes:

Debe tener al menos 17 años de edad al momento de la solicitud.

Debe tener un diploma de escuela secundaria o un diploma de equivalencia de escuela secundaria (como TASC o GED). Se requerirá prueba después de la selección y antes de la inscripción en el aprendizaje.

Debe ser físicamente capaz de realizar el trabajo del oficio sin representar una amenaza directa para la seguridad de ellos mismos o de otros.

Debe certificar por escrito que son físicamente capaces de realizar el trabajo de un carpintero, que puede incluir: Trabajo en andamios y en espacios confinados. Trabajar en condiciones climáticas adversas, como lluvia, nieve, frío, calor y luz solar directa. Realización de movimientos repetitivos constantes. Escalada y trabajo en altura. Levantar artículos que pesen un mínimo de 50 libras. Estar de pie y agacharse por períodos prolongados de tiempo.

Debe pasar una evaluación de abuso de sustancias, a expensas del patrocinador, dentro de las 48 horas posteriores a la selección y antes de la inscripción en el aprendizaje. Los solicitantes que no pasen la evaluación de abuso de sustancias serán notificados y descalificados.

Debe proporcionar prueba de cualquier experiencia, certificación o educación relacionada con el comercio, después de la selección y antes de la inscripción en el aprendizaje.

Debe poder leer, escuchar y comprender instrucciones y advertencias escritas y verbales en inglés.

Debe ser ciudadano estadounidense o tener el derecho legal de trabajar en los Estados Unidos. Se requerirá prueba después de la selección y antes de la inscripción al aprendizaje.

Debe proporcionar DD-214, Certificado de liberación o baja del servicio activo, si corresponde, después de la selección y antes de la inscripción en el aprendizaje.

Para obtener más información, los solicitantes deben comunicarse con High Rise Concrete Carpenters de la ciudad de Nueva York al (212) 727-2224, ext. 111.