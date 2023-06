NYC examina la ampliación de licencia por enfermedad pagada para trabajadores independientes

Qué saber Si se aprueba, el paquete legislativo ampliaría el ESTA para cubrir a 140,000 trabajadores adicionales en la Ciudad de Nueva York, brindándoles hasta 56 horas de licencia por enfermedad y seguridad, y convertiría a la ciudad en el segundo municipio de la nación en ampliar la licencia por enfermedad y seguridad para contratistas independientes.

Varios trabajadores destacaron cómo cambiaría la vida la expansión de la licencia por enfermedad y seguridad, lo que permitiría a los neoyorquinos de clase trabajadora la oportunidad de cuidarse a sí mismos y a sus familias sin la preocupación de perder un cheque de pago.

NUEVA YORK -- Buenas noticias podrían estar a la vista para los contratistas independientes si se aprueba este paquete legislativo que pretende ampliar la ley de tiempo por enfermedad, que busca incluir a estos trabajadores en la Gran Manzana.

El martes, la presidenta del Comité Laboral y de Servicio Civil del Concejo de la Ciudad de Nueva York, Carmen De La Rosa, realizó una audiencia de supervisión para revisar el tiempo de seguridad y enfermedad, así como tres leyes destinadas a ampliar las protecciones laborales bajo el mandato de la concejal Gale A. Brewer, la histórica Ley de Tiempo Ganado por Seguridad y Enfermedad (ESTA, por sus siglas en inglés) para incluir a los contratistas independientes.

Si se aprueba, el paquete legislativo ampliaría el ESTA para cubrir a 140,000 trabajadores adicionales en la Ciudad de Nueva York, brindándoles hasta 56 horas de licencia por enfermedad y seguridad, y convertiría a la ciudad en el segundo municipio de la nación en ampliar la licencia por enfermedad y seguridad para contratistas independientes.

Los tres proyectos de ley se basan en la legislación original sobre tiempo por enfermedad del concejal Brewer, que se promulgó en 2014 y otorgó días por enfermedad pagados a todos los trabajadores del sector privado en empresas con 15 o más empleados. La ley otorgó a casi 1 millón de neoyorquinos la posibilidad de ganar hasta 40 horas de licencia pagada por enfermedad al año por primera vez y garantizó que los trabajadores, incluso en las empresas más pequeñas, no pudieran ser despedidos por tomarse un día libre cuando o sus seres queridos estaban enfermos.

Como lo destacó la campaña de tres años de Deliverista por un aumento salarial, los trabajos en la “economía informal” a menudo no vienen con las protecciones laborales tradicionales. Los contratistas y las grandes corporaciones a menudo se aprovechan de la falta de protección para reducir costos, lo que lleva a los funcionarios de la ciudad a buscar expandir el paraguas de protección a este sector de la fuerza laboral. Esto significa que muchos trabajadores temporales actualmente no pueden darse el lujo de tomarse un día libre por enfermedad o lesiones, más allá de otras protecciones laborales como el salario mínimo y el seguro que no se les otorga debido a su estatus. Sus ingresos dependen de su presencia en el trabajo y no se les otorgan beneficios que les permitan tomar tiempo libre personal sin arriesgar sus ingresos.

“Cuando redacté la ley original, no tenía idea de que la Ciudad de Nueva York tendría cerca de 150,000 trabajadores temporales poco más de una década después, incluidos más de 65,000 deliveristas”, dijo la concejal Gale A. Brewer. “La discusión sobre el tiempo pagado por enfermedad siempre fue sobre el sentido común y la justicia. Está afirmando que las mejoras a la ley que se escuchan hoy no enfrentan la feroz oposición que existió bajo el alcalde Bloomberg, y que el pesimismo que predijo para los dueños de negocios nunca se cumplió”.

La falta de protecciones ESTA se vio severamente exacerbada por la pandemia de COVID-19, donde muchos trabajadores temporales experimentaron una mayor demanda de entregas debido al distanciamiento social, los períodos de cuarentena y los altos riesgos de exposición.

Estos trabajadores temporales no tenían entonces el lujo de eximirse del trabajo debido al aumento de los riesgos para la salud, pero se les pidió que ayudaran a combatir las dificultades provocadas por la pandemia y luego se les etiquetó como héroes de primera línea.

“A medida que la economía informal se vuelve una forma cada vez más popular de obtener ingresos adicionales, es importante que no excluyamos a cientos de miles de trabajadores de las principales protecciones laborales”, dijo la concejal Carmen De La Rosa, presidenta del Comité de Servicio Civil y Trabajo. “Los empleadores deben entender que un trabajador saludable es un trabajador productivo. Esta es una fuerza laboral que está dispuesta y es capaz de trabajar, y apenas se toma días libres para asegurarse de que puedan llevar comida a la mesa. Necesitamos apoyar su calidad de vida y salud: el ESTA está vencido”.

En la audiencia, el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP) compartió que habían recibido casi 3,500 quejas bajo ESTA el año pasado y habían ayudado a recuperar $21 millones bajo violaciones ESTA.

Si bien expresó cierta preocupación por las clasificaciones de los empleados, DCWP expresó su apoyo al paquete legislativo diciendo que "apoyamos cualquier cosa que amplíe los derechos de los trabajadores". Además, el comité escuchó varios paneles de testimonios de apoyo de miembros del público.

Los conductores de la Alianza de Trabajadores de Taxis de Nueva York (NYTWA), el personal del Contralor de la Ciudad de Nueva York y Deliverstas con el Proyecto de Justicia para los Trabajadores (WJP) testificaron en apoyo del paquete legislativo, destacando los efectos que tendría la Intro 617. Varios trabajadores destacaron cómo cambiaría la vida la expansión de la licencia por enfermedad y seguridad, lo que permitiría a los neoyorquinos de clase trabajadora la oportunidad de cuidarse a sí mismos y a sus familias sin la preocupación de perder un cheque de pago.

“La licencia pagada por enfermedad y seguridad son protecciones vitales que todos los neoyorquinos, sin importar su trabajo, necesitan y merecen”, dijo la concejal Tiffany Cabán. “Nueva York puede y debe ser una ciudad a la vanguardia de las luchas por la justicia económica, equidad racial y de género, y salud pública sólida. Estos proyectos de ley son pasos importantes en esa dirección y estoy orgulloso de apoyarlos".