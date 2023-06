NYC demanda 31 condados en el estado por rechazar inmigrantes en medio de crisis migratoria

What to Know Hay un nuevo giro en la crisis migratoria en la Gran Manzana ya que la Ciudad de Nueva York anunció una demanda contra docenas de condados.

NUEVA YORK -- Hay un nuevo giro en la crisis migratoria en la Gran Manzana ya que la Ciudad de Nueva York anunció una demanda contra docenas de condados.

La ciudad presentó una demanda contra 31 condados en el estado, que se oponen a darle albergue a los migrantes solicitantes de asilo. Estas áreas, han implementado, órdenes ejecutivas, y hasta demandas para impedir, que la ciudad envíe inmigrantes a sus comunidades.

Ahora los abogados de la ciudad aseguran que esta es una emergencia y que han usado dinero de los contribuyentes, para encontrar refugio para los indocumentados.

La ciudad esté lidiando con la venida de miles de migrantes a la Gran Manzana que son enviados desde Texas, Florida y otros estados fronterizos desde hace un año.

Hace apenas algunos días la Ciudad de Nueva York anunció una nueva asociación de dos años con los Servicios Interreligiosos de Desastres de Nueva York, (NYDIS, por sus siglas en inglés), que permitirá que hasta 50 casas de cultos o espacios religiosos ofrezcan refugio durante la noche a 19 hombres adultos en cada uno de los lugares, dijo el lunes el alcalde Eric Adams. Durante el día la ciudad ofrecerá cincos centros para los migrantes para que los espacios de fe puedan realizar sus actividades normales.

Esta medida, que hace parte hace de un nuevo esfuerzo de la ciudad para brindar alojamiento a los más de 46,000 solicitantes de asilo que han llegado desde que comenzó la crisis migratoria, albergará a casi 1,000 migrantes con potencial para una mayor expansión.

“No importa qué religión practiques, cuidar a los necesitados es parte de toda tradición espiritual”, dijo el alcalde Adams. “A medida que continuamos abordando esta crisis humanitaria, me enorgullece que a través de esta nueva asociación con New York Disaster Interfaith Services, la comunidad religiosa de la Ciudad de Nueva York podrá brindar refugio a los solicitantes de asilo que lo necesitan en lugares de culto en los cinco condados. Esto no solo aumentará el espacio que tenemos en casi 1,000 camas, sino que también conectará a los solicitantes de asilo con las comunidades locales. La Ciudad de Nueva York continúa haciendo todo lo posible para abordar esta crisis, pero necesitamos asistencia adicional de otros socios”.