Neoyorquinos se reúnen para las audiencias públicas sobre los aumentos de alquiler

NUEVA YORK -- El tiempo corre y cada segundo estamos más cerca de llegar a una votación sobre el precio de la renta estabilizada.

El lunes se llevó a cabo una reunión pública en la que los inquilinos tuvieron la oportunidad de expresar sus sentimientos.

La votación final está programada para el 21 de junio.

Las emociones estaban muy altas, donde se llevó a cabo la reunión ante la junta de directrices de alquiler.

"El aumento me afectaría mucho porque con lo que me pasan a mi no puedo pagar", dijo Bienvenida Páez. "No se puede, es demasiado".

Recordemos en una votación de 5 a 4 la junta aprobó un aumento del 2% al 5% para los arrendamientos de un año y un aumento aún mayor del 4% al 7% para los arrendamientos de dos años.

Hay más reuniones públicas como esta programadas. Uno llegará este jueves y estará en el auditorio del Centro de Artes Escénicas de Jamaica.

La información completa para las próximas audiencias se puede ver aquí:

Jueves, 8 de junio de 2023

Audiencia pública (en persona)

Hora: 5:00 - 8:00 p.m.

Ubicación: Centro de Artes Escénicas de Jamaica 153-10 Jamaica Avenue Jamaica, Nueva York 11432

*Interpretación Disponible: Español. Esta ubicación tiene las siguientes opciones de accesibilidad disponibles: Accesible para sillas de ruedas

El público puede transmitir en vivo la reunión a través del canal de YouTube de RGB, pero debe participar en persona.

Para aquellos que deseen testificar, el registro para hablar ya está abierto. También puede registrarse para hablar en el sitio en las audiencias en persona de 5 a 8 p.m.

Martes, 13 de junio de 2023

Audiencia pública (virtual)

Hora: 5:00 P.M. – 8:00 P.M.

El público puede participar en la audiencia en línea ingresando a https://us02web.zoom.us/j/87645954472 (contraseña: 629520), o por teléfono marcando 646-558-8656 (luego, cuando se le solicite, ingrese Meeting ID: 876 4595 4472; luego, cuando se le solicite la ID del participante, presione # para conectarse a la reunión).

El público puede transmitir en vivo la reunión a través del canal de YouTube de RGB pero debe participar a través de Zoom o por teléfono.

Para aquellos que deseen testificar, el registro para hablar ya está abierto.

Jueves, 15 de junio de 2023