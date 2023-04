He aquí las fechas de preventa para el Comic Con de Nueva York

What to Know Aunque la convención anual de cultura pop no regrese a la Ciudad de Nueva York hasta el otoño, pero los fanáticos saben que las entradas para la comic con estarán disponibles meses antes del gran evento en Javits Center.

NUEVA YORK -- Aunque la convención anual de cultura pop no regrese a la Ciudad de Nueva York hasta el otoño, pero los fanáticos saben que las entradas para la comic con estarán disponibles meses antes del gran evento en Javits Center.

Uno de los primeros plazos de venta de boletos está a solo unos días, anunció New York Comic Con en Twitter. La preventa de verificación de fans de NYCC está programada para el 11 de junio, pero para calificar, los futuros asistentes deben actualizar su perfil de verificación de fans.

La fecha límite para la transferencia de perfiles es el 5 de mayo.

"IMPORTANTE: ¡Si no transfirió activamente o no creó un nuevo perfil en 2022, debe transferir su cuenta para acceder a la preventa!" advierte el sitio web. Cualquiera que no confirme o actualice su perfil perderá el acceso a la preventa.

¿Tiene preguntas sobre las opciones de boletos para la Comic Con de este año? Puede visitar el sitio web de NYCC aquí.

El evento Comic Con de Nueva York de 2023 está programado del 12 al 15 de octubre en el Javits Center. Aquí hay otras fechas clave de boletos a tener en cuenta: