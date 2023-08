Fuentes: oficial del NYPD y su padre son hallados muertos en posible asesinato-suicidio

What to Know Un oficial de la Policía de la Ciudad de Nueva York fue encontrado muerto junto con su padre en lo que se investiga como un posible asesinato-suicidio en El Bronx, según las fuentes.

Los oficiales respondieron a un apartamento en Fteley Avenue en el vecindario de Soundview alrededor de las 12:30 p.m. el miércoles, dijo la policía, donde encontraron a dos hombres inconscientes con heridas de bala en la cabeza.

Fuentes policiales le dijeron a nuestra cadena hermana NBC New York que uno de los hombres encontrados muertos era un detective de narcóticos fuera de servicio que ha estado trabajando en el distrito desde 2018. El otro hombre era su padre, un extaxista, dijeron las fuentes.

El incidente estaba siendo investigado como un posible asesinato-suicidio, aunque no quedó claro de inmediato quién pudo haberle disparado a quién, según fuentes policiales. Se suponía que el oficial etenía que participar en un partido de softbol el miércoles por la tarde, pero cuando no apareció, los miembros del equipo fueron al apartamento y encontraron a ambos hombres muertos, dijeron las fuentes a NBC New York.

Se recuperó un arma en la escena, así como múltiples casquillos, dijo la policía. Una investigación está en curso.