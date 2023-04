Famoso podcast de misterios sin resolver relata caso de vecinos hallados asesinados en NYC

What to Know El doble asesinato de dos vecinos hallados muertos con dos días de diferencia en sus respectivos apartamentos en el complejo de los Bushwick Houses en Brooklyn es el último caso relatado en el podcast "Unsolved Mysteries", o "Misterios sin resolver".

Aunque los investigadores han dicho a lo largo de los años que sus muertes están conectadas, la pregunta sigue siendo: ¿quién asesinó brutalmente a Ana Del Valle, de 62 años, y a su vecino Basil Gray, de 54, en 2018?

El episodio "Double Murder on the Fifth Floor" ("Doble asesinato en el quinto piso") analiza el espantoso misterio que se desarrolló en el apartamento 5C de Bushwick Houses en la calle Moore Street, donde vivía Del Valle y Gray.

NUEVA YORK -- El doble asesinato de dos vecinos hallados muertos con dos días de diferencia en sus respectivos apartamentos en el complejo de los Bushwick Houses en Brooklyn es el último caso relatado en el podcast "Unsolved Mysteries", o "Misterios sin resolver".

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Aunque los investigadores han dicho a lo largo de los años que sus muertes están conectadas, la pregunta sigue siendo: ¿quién asesinó brutalmente a Ana Del Valle, de 62 años, y a su vecino Basil Gray, de 54, en 2018?

El episodio "Double Murder on the Fifth Floor" ("Doble asesinato en el quinto piso") analiza el espantoso misterio que se desarrolló en el apartamento 5C de Bushwick Houses en la calle Moore Street, donde vivía Del Valle y Gray.

Del Valle, una abuela hispana, fue hallada muerta el 11 de mayo de 2018 con un disparo en la cabeza y las manos atadas. Su cuerpo fue descubierto en la sala de su apartamento por su propia hija, Mireya Del Valle, cuando ella regresó del trabajo. La policía encontró tres casquillos de balas dentro del apartamento.

"Estoy tratando de averiguar qué pasó, por qué tenían que hacer esto", dijo Mireya a nuestra cadena hermana News 4 New York el año pasado.

Dos días después, el domingo 13 de mayo de 2018, alrededor de las 4:40 p.m., Gray, de 54 años, fue encontrado muerto dentro del departamento contiguo a Del Valle.

Los miembros de la familia que no habían sabido nada de Gray desde el 10 de mayo de ese año lo encontraron tirado en el piso inconsciente cuando vinieron a ver cómo estaba, dijo la Policía de la Ciudad de Nueva York en una conferencia de prensa en ese momento.

Gray fue declarado muerto en la escena, pero es posible que no haya muerto ese día.

El NYPD ha dicho que existe la posibilidad de que Gray murió el mismo día y aproximadamente a la misma hora que Del Valle, ya que la evidencia indica que se usó la misma arma en ambos asesinatos.

Los detectives también han dicho que nadie llamó al 911 para reportar disparos en el momento en que se creía que ambos habían sido asesinados.

La policía todavía está tratando de determinar si hubo alguna conexión entre Gray y Devalle además de su proximidad como vecinos.

Adicionalmente, no hubo entrada forzada a ninguno de los apartamentos, dijo la policía.

Cinco años después de sus muertes, el misterio continúa. Aunque ha habido múltiples pistas, no se han realizado arrestos ya que la policía no ha presentado ningún cargo debido a la falta de pruebas.

"Estamos tratando de hacer que la gente hable y tener justicia en nombre de nuestra madre", dijo Miraya a News 4 New York. "Eso es lo único que nos mantiene en marcha".

La investigación está en curso con la Policía de la Ciudad de Nueva York y el FBI pidiendo ayuda al público. Se ofrece una recompensa de hasta $50,000 por información sobre las misteriosas muertes de Del Valle y Gray.