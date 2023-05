El trabajo remoto acabará con el 44% del valor de oficinas en NYC, según informe actualizado

NUEVA YORK -- Un estudio revisado, publicado anteriormente el año pasado, que midió el impacto del trabajo remoto en las oficinas de la Ciudad de Nueva York ha pintado un panorama más grave que anteriormente pronosticado en relación con las consecuencias pospandémicas, según un informe de The Real Deal que cita investigaciones académicas.

The Real Deal informa que los resultados actualizados de los investigadores de la Universidad de Nueva York y la Universidad de Columbia ahora encuentran que, en general, las oficinas en la ciudad perderán un 44% si su valor previo a la pandemia para 2029. Este es un gran aumento del 28 por ciento estimado anteriormente. publicado el año pasado.

Según The Real Deal, incluso aquellos que son optimistas con el estado de las oficinas en la ciudad han admitido que el trabajo remoto ha aguantado más de lo que pensaban.

Los autores del estudio, según The Real Deal (que informa sobre las noticias del mercado inmobiliario), encontraron que las empresas que no utilizan en la misma medida su espacio de oficinas no están renovando sus contratos de arrendamiento o están decidiendo seguir adelante con solo una parte de el espacio.

The Real Deal informa que los edificios de oficinas en la ciudad experimentaron un aumento notable en la ocupación física después del Día del Trabajo de 2022, alcanzando casi el 47 por ciento desde la pandemia. Sin embargo, este número parece haberse estancado ya que, a partir de mayo, la ocupación de oficinas es ligeramente superior al 48 por ciento.