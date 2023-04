Centro en El Bronx ofrece cursos gratuitos de capacitación en la industria culinaria

What to Know Si estás interesado en una formación laboral enfocada en la industria alimentaria y vives en el barrio de Soundview, en El Bronx, tienes suerte ya que existe una organización que ofrece cursos gratuitos de capacitación.

NUEVA YORK -- Si estás interesado en una formación laboral enfocada en la industria alimentaria y vives en el barrio de Soundview, en El Bronx, tienes suerte ya que existe una organización que ofrece cursos gratuitos de capacitación.

Allie's Place Center for Culinary Education and Employment es una organización que se enfoca en la formación y colocación laboral. El centro prepara a los estudiantes adultos para el empleo en una variedad de trabajos en la industria alimentaria, incluidos los comerciales y cocinas institucionales, restaurantes, y cafeterías.

Los cursos de capacitaciones incluyen lo esencial para cocinar, panadería y posterlería, conceptos básicos de barista, y otras sesiones intensivas diseñadas para darle las habilidades que necesita conseguir un trabajo.

Las clases se imparten en cocinas de última generación y aulas por instructores que conocen de primera mano las

habilidades que los empleadores buscan en sus nuevos empleados.

Además, el centro ofrece servicios de colocación laboral y asistencia en la preparación desde la redacción del currículum hasta referencias.

¿Dónde está ubicado Allie's Place Center for Culinary Education and Employment?

El centro es de fácil acceso en el corazón del Barrio de Soundview en 1600 Randall Avenue.

Se puede tomar el autobús Bx27 que se dirige a Clason Point (parada Randall Ave./Rosedale Ave.) o el autobús Bx5 rumbo a Pelham Bay (parada Story Ave./Metcalf Ave.).

Adicionalmente se puede tomar el metro de la línea 6 hasta la estación Soundview de Morrison Avenue y luego tomar el autobús Bx27 como se mencionó anteriormente.

¿Cuáles son los costos?

El Centro está gestionado por HFH, una entidad sin fines de lucro. Todos los costos de capacitación, materiales del curso, preparación para el trabajo y referencias, y mantener una red de ex alumnos de graduados es proporcionado sin costo alguno. Allie's Place Center for Culinary Education and Employment está destinado a ser un recurso comunitario.

Para más información...

Visite: HFHnyc.org/culinary para una guía informativa virtual, para conocer al equipo o para regístrese en línea.

Correo electrónico: Culinary@HFHnyc.org para hablar con un miembro del equipo sobre las ofertas de clases actuales, un recorrido en persona y cómo inscribirse.

Télefono: Llame al (929) 955-4624 y pregunta por el coordinador de alcance culinario o especialista de empleo culinario.