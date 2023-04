Camión deja camino de destrucción al estrellarse contra casa en NJ

NUEVA JERSEY -- Una cámara captó el momento en que un camión de paisajismo que iba a lo largo de una calle de la costa de Nueva Jersey repentinamente se desvió, e impactó una casa en la Ruta 35 Norte en Point Pleasant Beach.

"Estaba en mi sala de estar aquí y escuché una gran explosión y sacudió la casa", dijo Carol Kasyan, una vecina.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Kasyan escuchó una segunda explosión cuando el camión se estrelló contra la casa el miércoles, con daños extensos.

Chris Cochran es el dueño de la casa y acababa de irse momentos antes con su familia para un almuerzo tardío.

Equipos de limpieza estaban limpiando el jueves, pero el recuerdo que Cochran tiene después de esta colisión todavía le provoca escalofríos porque el área del impacto es la misma área donde juega su hijo de 15 meses. El gato de la familia tuvo que ser rescatado por un bombero de entre los escombros, escondido debajo de un sofá.

La policía dice que el conductor de este camión es un hombre de Point Pleasant de 55 años, pero no pudo decir cómo perdió el control de su camión.

El video que captó Daniela Broit fue tomado por un dispositivo cuando ella estaba con su abuela en su auto.

Mientras tanto, un funcionario de la ciudad le dice a nuestra cadena hermana NBC 4 New York que el daño es lo suficientemente grave como para que no haya una solución rápida, lo que significa que Cochran y su familia vivirán con su padre y su madre durante semanas, si no meses.