Aumentan las tensiones sobre el futuro de esta tierra contaminada de NJ

NUEVA JERSEY -- La antigua planta química Ciba-Geigy envenenó el suelo y el agua en Toms River, Nueva Jersey, donde la tasa de casos de cáncer infantil aumentó significativamente en las décadas de 1980 y 1990.

Fue uno de los peores sitios de desechos tóxicos de la nación, se agregó a la lista federal de limpieza Superfund y todavía tiene una gran columna de agua subterránea contaminada químicamente debajo.

Pero los funcionarios estatales y el actual propietario del sitio, BASF Corp., con sede en Alemania, creen que el terreno vallado, con algunos trabajos de restauración, podría volver a ser apto para el público. Según un acuerdo propuesto con los reguladores ambientales de Nueva Jersey, BASF llevaría a cabo nueve proyectos ambientales, incluida la restauración de humedales y áreas verdes; crear senderos para caminar, paseos marítimos y una plataforma de observación elevada; preservar los bosques y construir un centro de educación ambiental a un costo de alrededor de $30 millones.

Si dos emotivas audiencias públicas son un indicio, la mayoría de los residentes de Toms River, una comunidad de lujo de la costa de Jersey a unas 55 millas al norte de Atlantic City, quiere que el estado cancele el trato y comience de nuevo.

Además de un sentimiento generalizado de que el acuerdo no castiga a BASF por la conducta de Ciba-Geigy (algo para lo que no está diseñado), muchos residentes aún expresan una profunda desconfianza no solo en la empresa sino también en el gobierno, citando décadas de negligencia y supervisión laxa que permitió a Ciba-Geigy verter productos químicos y tintes en Toms River y directamente en el suelo durante años con impunidad. Como dijo el veterano activista ambiental Peter Hibbard: “Era como si tuvieran un boleto de oro para contaminar”.

Y durante una audiencia el lunes que duró casi seis horas, varios residentes dijeron que el sitio es demasiado tóxico, química y simbólicamente, para volver a usarlo para algo.

"¿Por qué no simplemente volver a salvaje el área?" preguntó Summer Bardier, cuyo tío trabajaba en la planta y sudaba el color del tinte que estaba trabajando cuando llegaba a casa en los días calurosos. “¿Por qué potencialmente causar que otras personas sean dañadas, expuestas, lesionadas y posiblemente muertas? Esa tierra está fuera de los límites ahora; la gente no quiere volver allí”.

“El público no querrá usar esto para la recreación pasiva”, agregó el residente Phil Solomon.

Sean Moriarty, comisionado adjunto del Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey, creció junto a la planta de Ciba-Geigy; él y sus amigos saltaban la cerca y jugaban en el bosque de la planta, para consternación de su madre, una enfermera de cáncer en el hospital local.

“No me pararía aquí esta noche frente a un lugar del que todavía digo que soy si no creyera personalmente en el acuerdo que propone el DEP”, dijo. En respuesta a una pregunta sobre si construiría una casa en el sitio y mudaría a su familia allí, Moriarty dijo que planea llevar a sus hijos a caminar por los senderos una vez que se completen los proyectos.

A partir de la década de 1950, Ciba-Geigy Chemical Corp., el empleador más grande de la ciudad, vertió productos químicos en Toms River y el Océano Atlántico, y enterró 47,000 bidones de desechos tóxicos en el suelo. Esto creó una columna de agua contaminada que se ha extendido más allá del sitio hacia los vecindarios residenciales.

Si bien se ha reducido en tamaño, el penacho permanece y los esfuerzos de limpieza deberán continuar durante años.

Las autoridades dicen que el agua de Toms River actualmente es segura para beber.

El departamento de salud del estado descubrió que 87 niños en Toms River, que entonces se conocía como Dover Township, habían sido diagnosticados con cáncer entre 1979 y 1995. Un estudio determinó que las tasas de cáncer infantil y leucemia en las niñas de Toms River “eran significativamente elevadas cuando en comparación con las tasas estatales”. No se encontraron tasas similares para los niños.

La empresa, que fue acusada penalmente, pagó millones de dólares en multas y sanciones además de los $300 millones que ella y sus sucesores han pagado hasta ahora para limpiar el sitio de 506 hectáreas (1,250 acres), un esfuerzo continuo sin final a la vista.

El acuerdo anunciado en diciembre tiene como objetivo que BASF, el sucesor corporativo de Ciba-Geigy, compense a Nueva Jersey por el daño ambiental causado por décadas de contaminación. Pero en lugar de simplemente escribir un cheque, el acuerdo obliga a BASF a preservar suficiente tierra para recargar el agua subterránea que se contaminó cuando Ciba-Geigy vertió productos químicos en pozos o directamente en el suelo.

En un comunicado, BASF dijo que sigue comprometido con el acuerdo, que aún no se ha finalizado.

“Esperamos preservar la tierra, implementar los proyectos de restauración planificados y abrir nuevas posibilidades para fomentar la recreación, el aprendizaje y la participación comunitaria en el sitio”, dijo Molly Birman, vocera de la compañía. Señaló que la empresa sigue cumpliendo con su responsabilidad de tratar las aguas subterráneas en el sitio y sus alrededores, que está separado del asentamiento de recursos naturales propuesto.

En 1992, Ciba-Geigy pagó $63,8 millones para resolver los cargos penales por deshacerse ilegalmente de desechos peligrosos, y ella y otras dos empresas llegaron a un acuerdo de $13,2 millones con 69 familias cuyos hijos fueron diagnosticados con cáncer.