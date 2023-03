Aliado de Trump, Robert Costello, comparece ante jurado de acusación en NYC: lo que debes saber

What to Know Se espera que un abogado aliado de Donald Trump testifique el lunes ante un jurado de Nueva York, lo que le dará al expresidente una oportunidad indirecta de argumentar que no debería enfrentar cargos penales por el dinero pagado para silenciar a individuos durante su campaña de 2016.

La Oficina del Fiscal de distrito de Manhattan le pidió a Robert Costello que compareciera después de que dijo que tenía información que planteaba dudas sobre la credibilidad de Michael Cohen, un testigo clave en la investigación, según una persona familiarizada con el asunto.

Su testimonio llegaría dos días después de que Trump dijera que esperaba enfrentar cargos criminales e instó a sus partidarios a protestar en contra de su posible arresto.

Una fuente familiarizada con lo que Costello está preparado para decirle al jurado dice que el testimonio incluye llamar a Cohen mentiroso y perjuro convicto, así como un notorio embellecedor de historias. Según la fuente, Costello planea decir que Cohen quería demostrar que podía encargarse de la situación de Stormy Daniels y creía que sería recompensado en el futuro por hacerlo.

Costello también estaría planeando decirle al jurado de acusación que Cohen le dijo que estaba furioso con Trump en una reunión en febrero de 2019, y que culpa a Trump por sus dificultades personales y legales y quiere que pague.

Cohen también supuestamente le dijo a Costello que tenía tendencias suicidas en 2018 en medio de sus propios problemas legales, dijo la fuente. Cada una de esas declaraciones esperadas busca respaldar la posición de la defensa que Cohen tenía una vendetta contra Trump y por eso accedió a testificar en el caso Daniels. Por su parte, Cohen ha dicho que no tiene tanta mala voluntad hacia el expresidente.

La fuente dijo que Costello intentará pintar una imagen de un Cohen enojado y deprimido que busca venganza.

El abogado de Cohen, Lanny Davis, desestimó tales acusaciones.

"Tenemos hechos que Michael Cohen ha presentado y continuará presentando como indiscutibles. No hay argumento de que él escribió esos cheques. No hay argumento de que los fiscales del Distrito Sur lo acusaron y lo encontraron, de hecho, de haber instruido a Michael hacer lo que hizo", dijo Davis.

Acusó a "todos los demás" que defienden a Trump de usar "todo menos los hechos".

Su testimonio llegará dos días después de que Trump dijera que esperaba enfrentar cargos criminales e instó a sus partidarios a protestar en contra de su posible arresto. En una serie de publicaciones en las redes sociales durante el fin de semana, el expresidente republicano criticó la investigación de Nueva York y dirigió una retórica particularmente hostil hacia el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, un demócrata.

No estaba claro si el testimonio de Costello tiene algún potencial para cambiar el curso de una investigación del jurado de investigación que parece estar cerca de concluir.

Luis Alejandro Medina con los detalles.

No estaba claro si el testimonio de Costello tiene algún potencial para cambiar el curso de una investigación del jurado de acusación que parece estar cerca de concluir y llegar a una decisión. Se esperaba que Cohen tuviera la oportunidad de testificar nuevamente a modo de refutación, pero el exaliado de Trump dijo que dejó el jurado de acusación el lunes después de que el fiscal principal determinara que la refutación no era necesaria.

"El Sr. Cohen estuvo disponible durante más de dos horas hoy, pero nos complace informar que el Sr. Cohen no fue necesario. Una vez más repetimos: los hechos y los documentos hablan por sí solos”, dijo Davis, su abogado, en un comunicado.

Costello actuó brevemente como asesor legal de Cohen después de que el FBI allanara la casa y el apartamento de Cohen en 2018. En ese momento, Cohen estaba siendo investigado por evasión de impuestos y por pagos que ayudó a orquestar en 2016 para comprar el silencio de dos mujeres que afirmaban han tenido encuentros sexuales con Trump.

Durante varios meses, no estuvo claro si Cohen, un abogado y mediador de la Organización Trump que una vez se dijo de que "recibiría una bala" por su jefe, permanecería leal al presidente.

Cohen finalmente decidió declararse culpable en relación con los pagos a la actriz pornográfica Stormy Daniels y la modelo Karen McDougal, que dijo que fueron dirigidos por Trump. Desde entonces, ha sido un vociferante crítico de Trump, testificando ante el Congreso y luego ante el jurado de Manhattan.

En cuanto a por qué los fiscales federales no continuaron con el caso si las acusaciones de Cohen eran tan fuertes, Davis dijo que no lo sabe.

"No sé la respuesta de por qué lo pasaron por alto, pero les diré a sus espectadores, no me crean. Ni siquiera le crean a Michael Cohen. Cree a los fiscales federales que trabajaron para Donald Trump en 2018 cuando escribieron un memorando a la corte de distrito y dijeron que Donald Trump le ordenó a Michael Cohen que pagara dinero ilegal por silenciar”, dijo Davis. “Esos son fiscales federales. Y describen el crimen como un crimen serio, que socava nuestra democracia”.

Trump, que ha negado haber tenido relaciones sexuales con las dos mujeres, ha criticado a Cohen por mentiroso. Costello rompió con Cohen antes de que se declarara culpable, después de que quedó claro que ya no estaba del lado de Trump.

En los años transcurridos desde entonces, Costello, un abogado veterano de Nueva York, ha representado a los aliados de Trump, incluido su exestratega político Steve Bannon y su abogado personal Rudy Giuliani.

La Oficina del Fiscal de distrito de Manhattan se negó a comentar el domingo.