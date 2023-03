Agencias de cannabis de Nueva York enfrentan demandas de los proveedores de marihuana medicinal

NUEVA YORK -- Una coalición que incluye a algunas de las compañías de marihuana medicinal de Nueva York demandó a los reguladores estatales de cannabis el jueves en un esfuerzo por abrir de inmediato las licencias a todos los solicitantes de dispensarios minoristas.

La demanda, presentada en un tribunal estatal en Albany, afirma que los reguladores estatales del cannabis excedieron su autoridad legal cuando abrieron el grupo de solicitudes iniciales en agosto solo para personas con condenas anteriores por marihuana o sus familiares, en lugar de para todos. La demanda nombra como demandados a la Junta de Control de Cannabis y la Oficina de Gestión de Cannabis del estado, así como a altos funcionarios.

Ofrecer las primeras oportunidades a personas con condenas anteriores por marihuana o a sus familiares fue un intento de crear oportunidades para aquellos que se han visto más afectados por la vigilancia policial de la marihuana, lo que resultó en el arresto de personas negras y latinas en tasas desproporcionadamente altas.

Según un memorando presentado con la demanda, las juntas reguladoras del cannabis “se extralimitaron en su autoridad normativa” y, como resultado, “pospusieron indefinidamente la concesión de licencias a los cientos de dispensarios adicionales necesarios para satisfacer la demanda de los consumidores y desplazar los mercados ilícitos".

La demanda se produce cuando Nueva York intenta poner en marcha su mercado legal potencialmente enorme casi dos años después de legalizar la marihuana recreativa para uso de adultos. Hasta el momento, se han otorgado 66 licencias de dispensario. La quinta tienda del estado, un dispensario en Ithaca, estaba programada para abrir el jueves.

La demanda fue presentada por Coalition for Access to Regulated & Safe Cannabis, una asociación comercial que representa a proveedores de cannabis medicinal registrados con licencia, incluidos Curaleaf, Green Thumb Industries, Acreage Holdings y Pharmacann. Las empresas no han podido ingresar al mercado de uso para adultos en el estado debido al programa de licencias limitado, dijo un portavoz de la coalición.

Esta no es la primera vez que el proceso de licencia de cannabis del estado ha sido impugnado legalmente. En noviembre, un juez impidió temporalmente que Nueva York emitiera licencias de dispensario de marihuana en Brooklyn y partes del norte del estado de Nueva York después de que Variscite NY One afirmara que el proceso de selección del estado favorece indebidamente a los residentes del estado sobre los residentes de fuera del estado. Ese caso está en curso.

Mientras tanto, tiendas de marihuana y camiones no autorizados han aparecido en todo el estado.

La demanda sostiene que si la concesión de licencias se hubiera abierto a todos los solicitantes, habría reducido las tiendas ilícitas y generado suficientes ingresos fiscales para reinvertir en las comunidades locales, que son disposiciones clave de la ley que legalizó la marihuana recreativa.

Un portavoz de la Oficina de Gestión de Cannabis dijo que no tenía comentarios sobre la demanda.