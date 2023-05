$391 por niño: estudiantes de escuelas públicas de NYC recibirán este beneficio alimentario gracias a conocido programa

NUEVA YORK -- Estas son buenas noticias para las familias de las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York, porque recibirán pronto una nueva asignación de beneficios alimentarios de al menos $391 por niño, según el portal del estado de Nueva York. Y esto sin importar sus ingresos.

Conocido como Transferencia Electrónica de Beneficios por la Pandemia del Coronavirus, o P-EBT, el programa federal tiene como objetivo ayudar a las familias cuyos hijos suelen recibir comidas gratis en la escuela, y dado que las escuelas públicas de la Gran Manzana tienen comidas universales, todas las familias califican.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

El último desembolso de fondos, que podría totalizar hasta $1,671 por niño según las ausencias relacionadas con COVID-19 o los días de aprendizaje remoto, se basa en el año escolar 2021-22 y el verano de 2022. La implementación comenzó en abril y la mayoría de los pagos empezaron este mes, según el estado. Los funcionarios esperan que la distribución continúe hasta septiembre de 2023.

Desde mayo de 2020, el estado ha repartido $4,300 millones en beneficios de P-EBT , incluidos más de $1,000 millones para el año escolar 2019-20 y más de $ 3,200 millones para el año escolar 2020-21 y el verano de 2021, según el estado.

¿QUIÉN CUMPLE LOS CRITERIOS?

Todas las familias con niños que asistieron a K-12 en las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York el año escolar pasado cumplen los requisitos para recibir beneficios de alimentos. También aquellos en escuelas chárter, privadas y de otro tipo, o preescolar, que recibieron comidas gratuitas a través del programa federal de almuerzos escolares.

Los niños menores de 6 años a partir de septiembre de 2021 que recibieron asistencia alimentaria federal SNAP en los meses entre esa fecha y agosto también califican para recibir beneficios alimentarios.

Las familias cumplen el criterio independientemente de su estatus migratorio.

¿CÓMO SE CALCULAN LOS BENEFICIOS?

Todos los niños de K-12 que reciban almuerzo gratis en la escuela recibirán un beneficio de comida de verano de $391. También lo harán los niños menores de 6 años a partir de septiembre de 2021 que recibieron dinero de SNAP en junio, julio o agosto de 2022.

Por cada mes del año escolar 2021-22, las familias (incluidas aquellas con niños de prekínder) también recibirán $21 por mes en que su hijo estuvo ausente o alejado de uno a cinco días de clases. Eso aumenta a $78 por mes que su hijo perdió de seis a 15 días, y $128 por mes que perdió 16 días o más.

Los niños menores de 6 años a partir de septiembre de 2021 que recibieron asistencia alimentaria de SNAP también recibirán hasta $310 en beneficios de alimentos, con $31 distribuidos por cada mes que recibieron dinero de SNAP entre esa fecha y junio.

¿CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS BENEFICIOS?

La mayoría de las familias no tendrán que presentar una solicitud para recibir sus beneficios, según el estado.

El Estado distribuirá automáticamente el dinero a los estudiantes que estuvieron ausentes o remotos durante cinco o más días consecutivos de clases.

Si los padres quieren indicar que una ausencia no cubierta automáticamente por el estado también estuvo relacionada con COVID-19, deberán presentar una solicitud de beneficio de alimentos P-EBT al estado. La solicitud en línea estará disponible desde el 15 de mayo hasta el 15 de agosto.

¿CÓMO SE ACCEDE A LOS BENEFICIOS ALIMENTARIOS?

Las familias que anteriormente recibieron beneficios de alimentos durante los años escolares 2019-20 o 2020-21 recibirán los beneficios más recientes en la misma tarjeta P-EBT, mientras que a los niños recién calificados se les enviará una tarjeta por correo.

Aquellos que hayan perdido su tarjeta P-EBT pueden obtener un reemplazo llamando al 1-888-328-6399.

Las familias que reciben beneficios de SNAP, Asistencia Temporal estatal o Medicaid obtendrán sus desembolsos directamente en esas cuentas.

El dinero solo se puede gastar en alimentos.

¿POR QUÉ IMPORTAN LOS BENEFICIOS?

Casi el 30% de los padres de Nueva York temían que su hogar no tuviera suficiente comida, según una encuesta de residentes del estado realizada el mes pasado por No Kid Hungry, una campaña nacional dirigida por la organización sin fines de lucro Share Our Strength. Mientras tanto, dos tercios informaron haber experimentado estrés, ansiedad y depresión en el último año debido a la inseguridad alimentaria.

Para más información ir aquí.