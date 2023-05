Eric Adams aborda el video de la muerte de Jordan Neely mientras continúan las protestas en NYC

What to Know Jordan Neely, de 30 años, murió en un tren en la estación Broadway-Lafayette en Manhattan el 1 de mayo después de supuestamente amenazar a los pasajeros y ser asfixiado por un pasajero; ese ciclista, identificado como Daniel Penny, de 24 años, fue interrogado por la Policía de Nueva York y luego puesto en libertad.

La oficina del médico forense dictaminó que la muerte de Neely fue un homicidio al día siguiente, lo que incitó un debate sobre si las acciones del ciclista fueron defensa justificada o vigilancia; la oficina del fiscal de distrito de Manhattan ha dicho que está investigando el caso.

Se han llevado a cabo múltiples protestas en Manhattan desde la muerte de Neely y decenas arrestadas; El alcalde Eric Adams hizo sus comentarios públicos más importantes en una breve conferencia de prensa el miércoles.

NUEVA YORK -- La muerte por estrangulamiento en el metro de Jordan Neely en Manhattan la semana pasada ha avivado la controversia nacional, y el alcalde Eric Adams, quien había sido acusado por algunos de no opinar lo suficiente, lo ha abordado públicamente de manera formal.

El demócrata, que respondió a un puñado de preguntas sobre la muerte de Neely inmediatamente después, dejó en claro su posición en su discurso de menos de 15 minutos el miércoles, diciendo que el hombre de 30 años no merecía morir. Adams reconoció el historial de enfermedad mental de Neely, que lo había hecho públicamente, y el factor racial, que no lo había hecho.

"Uno de los nuestros está muerto", dijo Adams, empatizando con la intensidad emocional que recorrió la ciudad por el caso. "Un hombre negro, negro como yo, un hombre llamado Jordan, el nombre que le di a mi hijo, un neoyorquino que luchó contra la tragedia, el trauma y la enfermedad mental, un hombre cuyas últimas palabras fueron pedir ayuda, un hombre llamado Jordan Neely".

Neely, de 30 años, murió en el piso de un vagón de tren F después de que lo estrangularon en la estación Broadway-Lafayette el 1 de mayo. Era media tarde. La Policía de Nueva York interrogó a Daniel Penny, el exmarine de 24 años que se ve en un video con las manos alrededor del cuello de Neely, en las horas posteriores, y luego lo liberó sin presentar cargos.

Al día siguiente, la oficina del médico forense dictaminó que el caso era un homicidio, lo que provocó una tormenta de fuego alrededor de Penny, quien fue declarado asesino por algunos que lo habían aclamado como un buen samaritano por sus acciones menos de 24 horas antes.

Si bien Adams dijo que la muerte de Neely "devastó a su familia y conmocionó a sus conciudadanos neoyorquinos", pareció tener cuidado de no meterse demasiado en el discurso divisivo que resultó. La investigación está en curso.

“Si bien no tenemos control sobre ese proceso, una cosa que podemos controlar es cómo responde nuestra ciudad a esta tragedia”, dijo el alcalde. "Una cosa que podemos decir con seguridad es 'Jordan Neely no merecía morir'. Y todos nosotros debemos trabajar juntos para hacer más para ayudar a nuestros hermanos y hermanas que luchan contra una enfermedad mental grave".

"Hubo muchas personas que trataron de ayudar a Jordan a obtener el apoyo que necesitaba, pero la trágica realidad de la enfermedad mental grave es que algunos de los que la padecen a veces no son conscientes de su propia necesidad de atención", continuó Adams. "Y con demasiada frecuencia, se ven atrapados en este ciclo de violencia, a veces como perpetradores, o con mucha más frecuencia como víctimas, y en muchos casos, sin culpa propia, se resisten al tratamiento, se alejan de una oportunidad para la recuperación y desaparecer en las sombras".

En efecto. El historial de arrestos de Neely, una larga hoja de antecedentes penales con cargos que incluyen allanamiento de morada, alteración del orden público y agresión, incluso dentro del sistema de tránsito de la ciudad, ha sido criticado por personas que creen que Penny tenía justificación para usar la maniobra. Dicen que se hizo para someter a un hombre que, según afirman, representaba una amenaza potencial para el público.

Testigos y fuentes habían alegado que Neely estaba actuando agresivamente en el tren hasta ese momento. Los ciclistas supuestamente dijeron que Neely tenía hambre, sed y que no le importaba ir a la cárcel. También dijeron que no atacó físicamente a nadie antes de que lo asfixiaran. El equipo legal de Penny afirma que puede deberse a las acciones de su cliente, citando el historial de Neely. Sus abogados también dijeron a fines de la semana pasada que nunca tuvo la intención de que Neely muriera y que no pudo haberlo previsto.

La familia de Neely llamó a eso una "admisión de culpabilidad" y dijo que el sistema le falló.

Un nuevo plan de batalla para las enfermedades mentales

Adams estuvo de acuerdo el miércoles en que el sistema debe cambiar.

“Es la naturaleza de esta cruel enfermedad, y nos rompe el corazón cada vez”, dijo Adams sobre la enfermedad mental. "No podemos y no aceptaremos este estado de cosas. No pasaremos por alto a los que sufren ni ignoraremos las llamadas de ayuda. Responderemos con cuidado, compasión y acción. Podemos y debemos hacer todo lo posible para ayuda."

En comentarios anteriores, Adams había dicho que el incidente subraya lo que, según él, es la necesidad de sacar a las personas con enfermedades mentales del sistema de tránsito, un impulso que comenzó con su colega demócrata, la gobernadora Kathy Hochul, en los primeros días de su administración. Se refirió nuevamente a esos primeros esfuerzos y conversaciones el miércoles, y declaró que era "hora de construir un nuevo consenso sobre lo que se puede y se debe hacer por quienes viven con una enfermedad mental grave".

"Nuestra visión es crear un mejor sistema que vaya más allá de un incidente o una tragedia", explicó Adams.

Dijo que el enfoque renovado debe estar en "la atención continua que mantiene a las personas conectadas con el apoyo que necesitan para mantenerse bien" y hacer lo que se puede hacer para ayudar a las personas antes de que entren en crisis, como dice que hizo Neely. Hablando sobre la vida de Neely antes del incidente del lunes, Adams dijo que había interactuado con muchas agencias de la ciudad y organizaciones y proveedores comunitarios. También reconoció sus encuentros con el sistema de justicia penal y dijo que el joven recibió servicios destinados a ayudarlo a vivir de manera segura en la comunidad.

"Esos esfuerzos no fueron suficientes", dijo Adams. "Y debemos encontrar formas de fortalecer nuestro sistema".

El alcalde se comprometió a reunir a los líderes de cinco organizaciones que la ciudad contrata para ayudar a las personas sin hogar la próxima semana a una cumbre sobre cómo mejorar los resultados para las personas con enfermedades mentales graves. Prometió desarrollar un plan de acción, uno que, según él, también garantizará la rendición de cuentas cuando se pierdan oportunidades para ayudar a las personas en crisis.

También se espera que el demócrata se reúna con líderes religiosos sobre el asunto más tarde el miércoles.

¿Qué sucede después?

Los comentarios de Adams se produjeron un día después de que la Casa Blanca publicara su primera declaración sobre el caso antes del viaje de recaudación de fondos del presidente a Nueva York. Un portavoz de Biden calificó la muerte de Neely de "trágica y profundamente perturbadora".

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan ha dicho que está investigando el caso. Dos fuentes familiarizadas con el asunto dicen que Alvin Bragg no tomará una decisión sobre si o cuándo protestar por un posible caso hasta finales de esta semana. Mientras tanto, docenas han sido arrestadas en protestas aparentemente crecientes mientras la ciudad espera su decisión.

Se incautó un cóctel Molotov en la protesta del lunes por la noche, la última de una serie de manifestaciones que interrumpieron el transporte público durante el fin de semana. Al afirmar el derecho a la protesta pacífica, los altos funcionarios de la Policía de Nueva York emitieron una severa advertencia.

"Entendemos por qué la gente quiere alzar la voz y protestar. Y apoyamos que la gente tenga derecho a hablar cuando cree que ocurre una injusticia. Pero no podemos permitir que la gente salga a protestar trayendo sustancias peligrosas como esta", dijo Maddrey sobre la bomba incendiaria “Realmente le pedimos a nuestras comunidades, o a las personas que quieren salir y alzar la voz, que no se involucren en ese tipo de comportamiento. Podrían lastimarse a sí mismos. Pueden lastimar a miembros del departamento, comanifestantes y personas inocentes. Y realmente va a frustrar el propósito".

Esa arma, en particular, evocó recuerdos de las protestas de verano de George Floyd de 2020 en las que se arrojaron botellas en llamas contra las ventanas de los patrulleros de la Policía de Nueva York, cientos arrestados y docenas de oficiales de la Policía de Nueva York citados por mala conducta.

Adams pareció sugerir que cualquier disturbio fue culpa de los manifestantes, y señaló con el dedo a los "agitadores de fuera de nuestra ciudad, que fue el caso, dijeron las autoridades, en el verano de 2020 después de la muerte de Floyd".