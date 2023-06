Cómo encontrar un plan 401(k) olvidado de trabajos anteriores

NUEVA YORK -- Hoy en día, los trabajadores cambian de empleo con más frecuencia y se podrían olvidar del dinero invertido en planes de retiro 401(k) con empleadores anteriores. La buena noticia es que si usted es uno de esos, ese dinero no está perdido, existen formas de encontrarlo.

Un estudio de la empresa Capitalize en 2021 estimó que hay más de 24.3 millones de cuentas 401(k) olvidadas.

Si la compañía donde trabajó ya no existe y no tiene documento alguno con su número de cuenta, hay otras alternativas.

Melissa Lambarena de NerdWallet explica qué recursos están disponibles para nosotros cuando tratamos de encontrar cómo acceder a estos fondos "perdidos".

“La primera que pueden utilizar es llamar al Departamento de Recursos Humanos del trabajador previo o comunicarse con el administrador del plan para obtener un estatus acerca de esa cuenta”, dice Lambarena. “También puede buscar en diferentes bancos de datos utilizando su nombre o número de Seguro Social para saber el estatus de su cuenta”.

El Departamento de Labor tiene un sitio web donde puede encontrar un plan 401(k) abandonado. Otra alternativa disponible es buscar en el registro nacional los beneficios de jubilación no reclamados utilizando su número de Seguro Social.

Además, cada estado mantiene una lista de dinero no reclamado. Para encontrar fondos no reclamados en Nueva Jersey, haga clic aquí. Los residentes de Nueva York pueden encontrar fondos no reclamados aquí.

Para evitar perder el rastro de dichos artículos, se aconseja guardar sus estados de cuenta o administrarlos en línea, y siempre informar un cambio de dirección.