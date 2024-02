El noreste debería prepararse para inundaciones frecuentes debido al cambio climático

Lo que debes saber Después de que tormentas consecutivas azotaran el noreste en enero, las propiedades de alquiler que posee Haim Levy en la costa de Hampton, New Hampshire, fueron azotadas por casi dos pies de agua, lo que provocó daños de cientos de miles de dólares y lo obligó a evacuar a los inquilinos a terreno más seguro.

NUEVA JERSEY -- Después de que tormentas consecutivas azotaran el noreste en enero, las propiedades de alquiler que posee Haim Levy en la costa de Hampton, New Hampshire, fueron azotadas por casi dos pies de agua, lo que provocó daños de cientos de miles de dólares y lo obligó a evacuar a los inquilinos a terreno más seguro.

“Ponelos en hoteles y todo. Así que fue brutal para todos. Y en el departamento no tengo pisos; no tengo nada”, dijo Levy. “Es realmente una locura. No es divertido."

Muchos científicos que estudian la intersección del cambio climático, las inundaciones, las tormentas invernales y el aumento del nivel del mar coinciden en que el tipo de daño que experimentó Levy fue más una señal de lo que estaba por venir que una anomalía. Dicen que las tormentas del mes pasado que destruyeron muelles en Maine, erosionaron dunas de arena en New Hampshire e inundaron partes de Nueva Jersey que aún enfrentan los daños de huracanes de hace años se están convirtiendo más en la norma que en la excepción, y ahora es el momento de prepararse para ellas.

Se pronostica que el cambio climático traerá más huracanes al noreste a medida que las aguas se calienten, dicen algunos científicos. En todo el mundo, el nivel del mar ha aumentado rápidamente desde 1900, poniendo en riesgo a cientos de millones de personas, según las Naciones Unidas. Según investigadores de la Unión Europea, la erosión provocada por las cambiantes condiciones pone en peligro las playas de todo el mundo.

Otra tormenta provocó inundaciones en Massachusetts y New Hampshire el martes. En el noreste, el problema del cambio climático es especialmente grave debido al aumento previsto del nivel del mar aquí, dijo Hannah Baranes, científica costera del Centro Climático del Instituto de Investigación del Golfo de Maine en Portland, Maine. El estado ya ha experimentado un aumento de 19 centímetros (7,5 pulgadas) desde 1910 y se prevé que tendrá que gestionar un aumento de 1.2 metros (4 pies) para el año 2100, dijo.

Este aumento del nivel del mar significa que las comunidades en la costa de Nueva Inglaterra tendrán que tomar decisiones difíciles sobre cuándo es responsable la reconstrucción, dijo Baranes. Las tormentas de enero, que inundaron calles y arrasaron edificios históricos, son un buen ejemplo del “tipo de evento severo para el cual debemos estar preparados”, dijo.

"Este es un momento real para considerar cuántas inundaciones hay en varios pies de aumento del nivel del mar", dijo Baranes. “Y considerar cuándo reconstruir y, en algunos casos, si es necesario reconstruir”.

Las tormentas causaron daños que las comunidades costeras de varios estados todavía luchan por limpiar. El presidente Joe Biden también emitió recientemente una declaración federal de desastre para algunas comunidades dañadas por una tormenta de viento y lluvia en diciembre.

El ataque de enero fue devastador para las comunidades trabajadoras frente al mar en Maine, donde docenas de muelles y edificios resultaron dañados o destruidos, dijo Patrick Keliher, comisionado del Departamento de Recursos Marinos del estado.Keliher dijo que la combinación de tormentas consecutivas en la segunda semana de enero y las mareas altas provocaron “daños como nunca antes habíamos visto” en un estado donde las industrias costeras, como la pesca comercial, son engranajes económicos vitales.

Los propietarios de negocios frente al mar han prometido reconstruir. Pero la gobernadora demócrata Janet Mills dijo al Consejo Climático de Maine que las tormentas también brindaron una cruda lección de que “la resiliencia no consiste solo en reparar y reconstruir la infraestructura física”.

El gobernador encargó al consejo que desarrollara un plan para abordar los impactos del cambio climático en el estado. Eso podría incluir estrategias como reconstruir muelles más altos de lo que solían ser, plantar más árboles a lo largo de las riberas y construir alcantarillas, puentes y caminos más nuevos y duraderos, dijeron oradores en una reunión del consejo climático en enero.

“Es fácil pensar que tal vez esta tormenta fue sólo una aberración, o tal vez lo fueron solo tres de las tres tormentas que hemos tenido”, dijo Mills. “¿Pero qué hacemos con el futuro? No estamos hablando sólo de escollera y muelles, estamos hablando de estar preparados en muchos sentidos”.

Incluso las comunidades del interior no son inmunes a las inundaciones provocadas por fenómenos meteorológicos como las tormentas de enero. Las tormentas despertaron malos recuerdos de las tormentas de verano de Vermont que provocaron inundaciones devastadoras y causaron nuevos daños en algunas áreas, dijo Julie Moore, secretaria de la Agencia de Recursos Naturales de Vermont.

Vermont, que también sufrió graves daños por el huracán Irene en 2011, está trabajando para establecer estándares para las llanuras aluviales en todo el estado, dijo Moore al Consejo Climático de Maine.

Las inundaciones invernales provocaron “mucho estrés postraumático, francamente, en Vermont”, pero también existe la sensación de que hay esperanza de prepararse para el futuro, dijo Moore. "Tenemos una oportunidad única que no se había presentado desde Irene".

La preparación para un futuro de tormentas más fuertes, peores inundaciones y mayor erosión dificultará la elección de muchas zonas costeras. En Nueva Jersey, la ciudad turística de North Wildwood ha llevado a cabo reparaciones de emergencia en sus dunas de arena protectoras sin la aprobación del gobierno estatal, y están enfrascados en una batalla legal.

En Rhode Island, el Consejo de Gestión de Recursos Costeros de RI está alentando a los numerosos propietarios de viviendas y negocios costeros del estado a elevar las estructuras y trasladarse hacia la tierra siempre que sea posible, dijo Laura Dwyer, coordinadora de educación pública y extensión del consejo.

"La gente siempre se ha sentido atraída por el agua y la costa, y seguirán", dijo Dwyer. "Necesitamos ser inteligentes en cuanto al desarrollo, reconociendo que el nivel del mar está aumentando a un ritmo sin precedentes y las tormentas se están volviendo más frecuentes y severas. "

Pero después de las tormentas de enero, una casa muy dañada que se inclinó hacia el océano en Narragansett, Rhode Island, indicó a algunos que con el clima cambiante del mundo el océano se está acercando cada vez más a los lugares donde vive la gente.

Para Conrad Ferla, residente de la cercana South Kingstown, la casa era un presagio de un futuro de fuertes tormentas y peligrosas inundaciones en la región que requerirá más que madera contrachapada, escollera y sacos de arena para estar lista.

“Creo que muchas propiedades a lo largo de la costa deberían trasladarse a terrenos más altos”, dijo Ferla, quien inició un grupo llamado Saving RI Coastal Access/Rights Of Way y aboga por un enfoque cauteloso en la construcción costera. "Creo que retirarse es probablemente la mejor opción".

El fotoperiodista de Associated Press Charles Krupa y el videoperiodista Rodrique Ngowi contribuyeron a este informe en Hampton, New Hampshire.