Zoe Saldaña gana su primer Oscar como actriz de reparto por “Emilia Pérez”

La actriz de ascendencia dominicana Zoe Saldaña ganó su primer Premio de la Academia a la mejor actriz de reparto por su actuación en la película “Emilia Pérez”, coronando el domingo una temporada de premios ya exitosa.

”¡Mami! ¡Mami!”, dijo Saldaña entre lágrimas. “Mi mamá está aquí. Toda mi familia está aquí. Me siento abrumada por este honor. Gracias a la academia por reconocer el heroísmo silencioso y el poder de una mujer como Rita y hablar de mujeres poderosas. Mis colegas nominadas, el amor y la comunidad que me han ofrecido es un verdadero regalo, y lo devolveré”.

Saldaña recogió el premio de manos de la actual ganadora de la categoría, Da’Vine Joy Randolph, quien le dijo a Saldaña que “nos llevó de viaje. Uno que nos hizo cuestionar los propios límites que nos ponemos a nosotros mismos. Y luego nos mostraste exactamente cómo romperlos. No tienes miedo, y es muy inspirador verlo”.

La victoria se suma a una colección de éxitos para la estrella en el circuito de premios: Saldaña ganó su primer Globo de Oro en enero y obtuvo victorias en los Premios de la Academia Británica de Cine, los Critics Choice Awards y los SAG.

“Mi abuela llegó a este país en 1961. Soy una orgullosa hija de padres inmigrantes. Con sueños y dignidad y manos trabajadoras”, dijo Saldaña. “Y soy la primera estadounidense de origen dominicano en recibir un Premio de la Academia. Y sé que no seré la última”.

Saldaña, una de las favoritas en la categoría, estaba entre una lista de actrices que también fueron nominadas por primera vez, incluyendo a Monica Barbaro de “A Complete Unknown” (“Un completo desconocido”), Ariana Grande de “Wicked” e Isabella Rossellini de “Conclave” (“Cónclave”). Felicity Jones, nominada por su papel en “The Brutalist” (“El brutalista”), había sido nominada previamente en 2015.

“Creo que cada vez que fui a buscar un papel y no lo conseguí”, dijo Saldaña en la sala de prensa sobre los momentos en los que se sintió más desafiada. “Si no actúo y si no hago mi arte, ¿quién soy? Se trata de darse cuenta de que no se trata de ganar. Cuando aprendes a dejar ir eso, se trata del trabajo día tras día, así el día que ganas, simplemente tienes un aprecio más profundo por ello y sientes que has apreciado cada experiencia y cada momento que te ha llevado aquí”.

En “Emilia Pérez”, Saldaña interpreta a la abogada Rita Castro, contratada por un narcotraficante mexicano para ayudarle a facilitar su cirugía de afirmación de género. Ese narcotraficante se convierte en Emilia Pérez, ambos papeles son interpretados por la nominada a mejor actriz Karla Sofía Gascón, la primera actriz abiertamente trans nominada a un Oscar.

“El hecho de que esté recibiendo un premio por un papel en el que pude cantar y hablar en español, mi abuela, si estuviera aquí, estaría encantada”, señaló Saldaña.

El narcomusical en español del director francés Jacques Audiard era la película más nominada con 13 menciones de cara a los Oscar, pero si bien ya era una cinta polémica, generó aún más controversia después de que salieron a la luz viejos tuits ofensivos de Gascón. La película también recibió críticas por su representación de la cultura mexicana.

“Para mí, el corazón de esta película no era México, no estábamos haciendo una película sobre un país, estábamos haciendo una película sobre cuatro mujeres”, dijo Saldaña, quien se disculpó con una periodista mexicana en la sala de prensa al hablar del manejo de temas sensibles para México en la película, aunque dijo que no estaba de acuerdo en que la película fuera sobre ese país.

“Estas mujeres siguen siendo mujeres muy universales, pero luchan todos los días. Están tratando de sobrevivir a la opresión sistémica y tratando de encontrar sus voces más auténticas, así que yo respaldo eso. También siempre estoy abierta a sentarme con todos mis hermanos y hermanas mexicanos y, con amor y respeto, tener una gran conversación sobre cómo ‘Emilia Pérez’ podría haber sido mejor”, dijo.

Saldaña, cuyo papel destaca su rango a través del canto y el baile, no se libró de las críticas, ya que algunos afirmaron que competía en la categoría equivocada, con más tiempo en pantalla que Gascón.

La semana pasada, y en discursos de aceptación anteriores, Saldaña le ha dado crédito a “Emilia Pérez” por ser una película sobre la identidad y el amor.

“Nunca me han cuestionado de dónde vengo ni me han juzgado por cómo hablo o cuáles son mis pronombres. Creo que todo el mundo tiene derecho a ser quien es y ‘Emilia Pérez’ trata sobre la verdad y el amor”, dijo al aceptar el premio a la mejor actriz de reparto en los Premios del Sindicato de Actores. “Creo que nosotros, como actores, ahora más que nunca, realmente tenemos que contar historias que sean hermosas y que inviten a la reflexión y que vivan dentro del espectro de la libertad artística”.

Por su parte, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, felicitó a Zoe Zaldaña minutos después de ser premiada con el Óscar a la mejor actriz de reparto en la ceremonia 97 de los legendarios premios del cine estadounidense que se celebran en Los Ángeles.

"Te felicito Zoe Saldaña por convertirte en la primera dominicana en ganar un Oscar. Tu talento y dedicación enaltecen a nuestra nación, gracias por llevar nuestra bandera en alto. ¡Eres un #OrgulloDominicano!", afirmó el gobernante en su cuenta de X.

Saldaña, cuya carrera abarca casi 25 años, es conocida por sus papeles en populares franquicias como “Star Trek” como Uhura, “Avatar” como la princesa Na’vi Neytiri, y en el Universo Cinematográfico de Marvel como Gamora, la asesina alienígena de tez verde convertida en Guardiana de la Galaxia.

La periodista de The Associated Press Berenice Bautista contribuyó a este despacho.