Voraz incendio deja ocho bomberos heridos y varios desplazados durante cena de Thanksgiving en NJ

NUEVA JERSEY -- Un voraz incendio de tres alarmas en un edificio de West New York, en Nueva Jersey, dejó a varios bomberos heridos y varias personas desplazadas, justo durante la cena de Acción de Gracias.

El siniestro ocurrió a eso de las 6:00 p. m. del jueves en un inmueble de 3 pisos ubicado en Bergenline Ave y 53rd St cuando las enormas llemas interrumpieron la celebración de Thanksgiving. En el mismo lugar hay una farmacia en el primer piso.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Varios bomberos del regional North Hudson llegaron al lugar, y en medio del rescate de 4 residentes, las llamas provocaron una explosión que causó que otro edificio del lado se quemara y colapsara.

En total 8 bomberos que estaban en el ugar resultaron heridos luego de la explosión y fueron llevados al hospital el jueves en la noche. Tres de ellos se encontraban en el tejado de la 2da edificación y se cayeron, los otros tuvieron que ser transportados en ambulancia al hospital.

Todos los bomberos ya fueron dados de alta, y uno de ellos tuvo que recibir una cirugía en el tobillo y otro tendría que recibir una operación también.

En total 20 personas, entre esas niños, lo perdieron todo y la Cruz Roja les está prestando ayuda a unas 10 familias.

“Es un día triste para el municipio de West New York. Ellos con sus pobladores, causaron que la gente se desplazara, perdieron sus residencias y perdieron sus pertenencias”, dijo. “Es un día difícil para los bomberos, no porque tuviéramos que trabajar sino por los heridos. Ahora sus familias también sufrirán”, dijo el jefe de Bomberos de West New York, David Donnarumma.

La Fiscalía del condado Hudson está investigando los hechos y aún se desconoce que habría causado el fuego.