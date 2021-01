Vinculan otros tres casos a la nueva variante de COVID-19 en NY; Cuomo y De Blasio chocan opiniones sobre las vacunas

Lo que debes saber La cepa más contagiosa detectada por primera vez en el Reino Unido se ha encontrado ahora en Nueva York; el caso es un hombre del norte del estado de unos 60 años sin historial de viajes reciente y las autoridades están investigando otros posibles casos

Se espera que las vacunas funcionen en esa cepa más transmisible y otras; sin embargo, el proceso de implementación se ha convertido en un punto de discordia entre el gobernador Andrew Cuomo y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.

Cuomo culpó a la gerencia del hospital el lunes por supuestamente no sacar las vacunas lo suficientemente rápido y amenazó con multas por ello; un portavoz del Ayuntamiento llamó a eso "punitivo e innecesario"

NUEVA YORK - El estado de Nueva York está investigando si al menos otras tres personas enfermas vinculadas a una joyería en el norte del estado también tienen la variante COVID-19 más contagiosa identificada inicialmente en el Reino Unido después de confirmar su primer caso de la nueva cepa este lunes.

Nueva York se convirtió en el cuarto en la nación en detectar la variante que se extendió por Inglaterra a fines del año pasado. Al igual que el primer caso de Estados Unidos en Colorado, el hombre confirmado con él en Nueva York no tiene antecedentes de viajes recientes, lo que sugiere que la propagación comunitaria. El Centro de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) cree que la cepa surgió por primera vez en Gran Bretaña en septiembre y dijo la semana pasada que sospecha que ha estado circulando en Estados Unidos durante algún tiempo.

Se cree que esa cepa es hasta un 50 por ciento más transmisible pero no más mortal. El primer ministro Boris Johnson anunció un nuevo bloqueo nacional hasta al menos mediados de febrero para frenar un nivel de propagación que describió como "frustrante y alarmante".

Mientras tanto, otra cepa más contagiosa detectada en Sudáfrica aún no se ha encontrado en EEUU n funcionario del Reino Unido advirtió el lunes que la cepa es más preocupante.

Los funcionarios esperan que surjan más variaciones del virus con el tiempo. Se espera que las vacunas funcionen tanto en esas como en las cepas más transmisibles detectadas.

A nivel nacional, el lanzamiento de la vacuna se ha visto obstaculizado por obstáculos logísticos, confusión sobre quién puede vacunarse y una ralentización de las vacunas durante las vacaciones de invierno. Hasta el martes, los datos de los CDC muestran que alrededor de 4.5 millones de personas han recibido su primera dosis en los Estados Unidos, muy por debajo del objetivo de 20 millones del presidente Trump para diciembre.

En medio de la frustración del lanzamiento a nivel nacional, la distribución y administración de vacunas se ha convertido en un punto de discusión local, y el primer tema en algún tiempo en el que el gobernador Andrew Cuomo y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, están totalmente en desacuerdo.

La guerra de palabras del lunes, durante la cual una portavoz de De Blasio acusó a Cuomo de "payasadas de tipo duro" y el propio alcalde lo llamó arrogante, siguió a la amenaza del gobernador más temprano ese día de multar a los hospitales con hasta $100,000 si no usan sus inventarios actuales de vacunas al final de la semana. También dijo que los hospitales tendrían que usar sus inventarios dentro de los siete días posteriores a la recepción en el futuro, y dijo que podrían ser descalificados del programa si no lo hacen.

Cuomo dijo que el 46 por ciento de los hospitales en todo el estado no han utilizado sus asignaciones completas; culpó de ello a la mala gestión del hospital. De Blasio se sintió especialmente ofendido por los ataques al sistema de salud pública de la ciudad, Health + Hospitals, y pidió al gobernador "respetar y confiar en nuestros profesionales de la salud".

"¿Cree que nuestros profesionales de la salud no están interesados ​​en vacunar a las personas? ¿Qué tal confiar en las personas que han sido nuestros héroes?" de Blasio dijo a NY1 el lunes por la noche. "Son las personas que hacen el trabajo. Son las personas que mejor saben. Quieren que la gente se vacune. Nadie está más motivado que ellos. Ayúdelos, apóyelos. No los multe, no los amenace. "

El último día de 2020, de Blasio reveló el objetivo de dosificar a 1 millón de neoyorquinos con al menos sus primeras inyecciones en enero. Él describió más detalles de cómo lograr eso en su sesión informativa de COVID el lunes; el plan incluye el establecimiento de hasta 250 puntos de acceso a vacunas, en escuelas, clínicas y otros lugares, este mes.

Un poco más de 110,000 personas han sido vacunadas en la ciudad desde que comenzaron las vacunas, pero De Blasio predijo que las inmunizaciones se acelerarán en las próximas semanas. Hizo un llamado al gobierno federal para que mantenga la cadena de suministro estable y eficiente, y culpó al gobernador por no expandir la opción a más grupos antes.

El FDNY ha comenzado a recibir sus dosis, por ejemplo, pero el NYPD está listo para la siguiente fase de distribución. Una vez que eso comience, De Blasio dice que las inyecciones se administrarán durante la noche y durante el día para acelerar el proceso.

El lunes, la ciudad de Nueva York logró su primera inoculación completa; la enfermera de Queens, que se convirtió en la primera trabajadora de la salud en Estados Unidos en recibir una dosis hace tres semanas, recibió su segunda inyección. Dijo que se sentía como si hubiera cerrado el círculo. Mientras tanto, Nueva Jersey también administró su primera segunda dosis el lunes.

Aproximadamente 2.1 millones de neoyorquinos ahora son elegibles para la vacunación según la lista de prioridades del estado, que se expandió esta semana para incluir a todo el personal de atención médica, incluidos los recepcionistas, que entran en contacto con el público. Se expande aún más el 11 de enero.

La preocupación por las distribuciones de vacunas se produce en medio de un aumento anticipado de casos de COVID-19 después de las vacaciones. El lunes, Cuomo declaró que el temido aumento de las vacaciones ya está comenzando y una "consecuencia de nuestras acciones".

Las hospitalizaciones en Nueva York se han duplicado desde principios de diciembre a 8,251, dijo Cuomo el lunes. Fue la primera vez que las hospitalizaciones superaron las 8,000 desde el 7 de mayo. El estado tiene un promedio de 13,687 nuevos casos diarios durante los últimos siete días, un 27 por ciento más que hace una semana. Las muertes diarias también están aumentando.

Cuomo informó 170 nuevas muertes diarias, el lunes el número más alto en un solo día desde el 16 de mayo, según el Proyecto de seguimiento COVID.

Los expertos temen que la temida oleada navideña tras la oleada pueda hacer de enero un mes más mortífero que diciembre, que fue el mes más mortífero de la pandemia, por lo que para EEUU, hasta la fecha, se han reportado más de 350,000 muertes relacionadas con el coronavirus en Estados Unidos, junto con más de 20 millones de casos, según un recuento de NBC News. El director de los CDC advirtió el mes pasado que un total de 450,000 personas podrían morir en febrero si no se toman medidas agresivas para controlar la propagación. Eso agregaría otras 100,000 vidas en Estados Unidos en menos de cuatro semanas.