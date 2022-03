Video muestra a repartidor de pizza presuntamente robando cachorro de edificio de Brooklyn

Una mujer de Brooklyn señaló que un repartidor de pizzas está detrás del robo de su amado cachorro, un crimen que parece haber sido capturado en un video de vigilancia.

“No sé dónde está Ella y sé que está asustada y ya sabes, está sola”, dijo Melanie Polanco.

La Policía dijo que sucedió el sábado por la noche, cuando presuntamente acababa de llegar a donde Polanco el conductor de entrega de Uber Eats. Sus perros, incluida Ella, una cacatúa de 6 meses, corrieron hacia la puerta y comenzaron a ladrar.

“Bloqueé la puerta con mi pie para que no escapara, yo estaba como 'Ella no te vayas'. Entonces Michael, el conductor (y) repartidor de Uber, sabía que ella era mi perra".

A pesar de los mejores esfuerzos de Polanco, Ella escapó. Lo que sucedió después, dijo Polanco, fue captado por la cámara: dijo que el mismo hombre que le dejó la comida fue visto subiendo al elevador con Ella en sus brazos.

"Me desperté a la mañana siguiente, miré las imágenes de la cámara y estaba claro como el día: se llevó a Ella", dijo Polanco. Luego, el hombre sale por la puerta principal del edificio y se va, dijo.

"Lo ves cargando a Ella con su vestido naranja, metiéndola en un SUV negro, del lado del pasajero, y luego da la vuelta hacia el lado del conductor y se va", dijo Polanco a nuestra cadena hermana NBC New York.

La policía no ha confirmado si el conductor de la entrega es sospechoso en el caso, pero está investigando. Uber Eats dijo que eliminó el acceso del conductor a la plataforma mientras revisan el caso.

Hasta ahora, no ha habido señales de Ella desde esa noche.

"No dormimos, no he comido, salí del trabajo, detuve mi vida. Estoy como, no me iré de Brooklyn, no me iré de este apartamento hasta que recupere a mi bebé Ella", dijo Polanco. “Después de esto, no quiero lidiar con Uber, estoy traumatizada. Cocinaré mi propia comida, no hay problema”.