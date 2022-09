Video controversial: mujer cae al suelo tras golpe de policía en Manhattan

NUEVA YORK -- La Policía de la Ciudad de Nueva York inició una investigación después de que un video mostrara a un oficial de policía presuntamente golpear a una mujer luego de que ella lo había empujado. En el video se ve como el golpe envió a la mujer al suelo donde se golpeó la cabeza en una acera en Harlem.

El incidente fue grabado en un video de teléfono celular el martes, cuando la uniformada dijo que los oficiales estaban en West 136th Street, cerca de Adam Clayton Powell Boulevard, para arrestar a un hombre por intento de asesinato. Mientras los policías estaban allí, al menos tres personas que intentaron interferir también fueron arrestadas, según la policía.

El video parecía mostrar a un grupo de oficiales caminando por la acera mientras alejaban al sospechoso, y se ve a Tamani Crum, de 19 años, acercándose a los oficiales y empujando a uno de ellos. El video muestra cómo el detective presuntamente respondió de inmediato con un golpe a la cabeza de Crum que la envió volando hacia atrás. Cayó al suelo y golpeó la cabeza contra la acera.

Es un video que la madre de Crum ni siquiera se atreve a mirar, furiosa por el incidente. Ella dijo que su hija tiene moretones en todo el cuerpo como resultado de lo sucedido.

"Me sorprende ver que esto le sucede a mi hija, es muy doloroso para una madre ver eso", le dijo en exclusiva a nuestra cadena hermana NBC New York. "Simplemente están violando los derechos de estos niños, no está bien".

Crum, una peluquero, fue arrestada inmediatamente después y acusada de agredir a un oficial, resistirse al arresto y obstrucción. Su abuela estaba tan alterada por lo sucedido que estaba temblando.

"Nunca, nunca, nunca debería poner sus manos sobre ella, ni sobre ninguna mujer. Está equivocado", dijo Julia Crum sobre el oficial.

Como el Departamento de Policía dijo que estaban investigando, NBC New York investigó el historial del oficial que presuntamente golpeó a Crum. El detective Kendo Kinsey ha recibido seis denuncias en su contra en los últimos 10 años, según la Junta de Revisión de Quejas Civiles, (CCRB, por sus siglas en inglés), que investiga las denuncias de mala conducta policial por parte de los ciudadanos. Sin embargo, ninguna de las afirmaciones fue fundamentada.

Mientras tanto, la madre de Crum contrató a un abogado ya que se espera que la joven se enfrente a un juez en el Bajo Manhattan. Ella seguía bajo custodia policial el miércoles por la noche.

“Esto tiene que parar, y estamos buscando responsabilidad total en esta acción”, dijo el abogado Jamie Santana Jr.

Los miembros de la comunidad estaban igualmente molestos, ya que se reunieron frente al Cuartel 32 donde trabaja Kinsey, exigiendo que pierda su trabajo. La madre de Crum lloró fuera del cuartel.

"La pregunta es: ¿cuándo se convirtió en una táctica para el control de multitudes dejar inconsciente a otra persona?", preguntó el reverendo Stephan Marshall, de la Red de Acción Nacional.

Ha habido un gran rechazo por parte del presidente de la Asociación de Dotación de Detectives, quien le dijo a NBC New York que "cuando atacas a un detective de la Ciudad de Nueva York para interferir con el arresto de un hombre armado, hay repercusiones". La DEA también dijo que podrían demandar a Crum.

"Estoy tan desconsolada. No puedo esperar para llegar a la corte, hasta que ella regrese a mis brazos", dijo su madre.