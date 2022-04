Verizon advierte de estafa mediante mensaje de texto que se envía desde tu propio número telefónico

No hagas clic si recibes un extraño mensaje de texto con un enlace adjunto que parece provenir de tu propio número telefónico.

Los clientes de Verizon informaron esta semana que recibieron mensajes de texto que parecen provenir de ellos mismos.

Los mensajes de spam incluyen un enlace con el siguiente texto: “Mensaje Gratis: Tu factura de marzo está pagada. Gracias, aquí hay un pequeño regalo para ti” (Free Msg: Your bill is paid for March. Thanks, here’s a little gift for you)”.

Decenas de clientes han denunciado los mensajes de texto fraudulentos a Verizon y, como resultado, la compañía está investigando el problema más a fondo.

La compañía dice que está al tanto de los mensajes y está trabajando con las fuerzas del orden para ponerles fin.

“Como parte de un esquema de fraude reciente, los malhechores han estado enviando mensajes de texto a algunos clientes de Verizon que parecen provenir del propio número de los clientes. Durante las últimas 48 horas, nuestra compañía ha hecho un esfuerzo significativo para limitar la actividad actual”, dijo Rich Young, portavoz de Verizon, a NJ Advance Media en un comunicado.

“Sin embargo, el intento de fraude usando spam de SMS es un problema que ha afectado prácticamente a todos los proveedores inalámbricos en los últimos meses. Estamos trabajando activamente con otros en nuestra industria y con las fuerzas del orden público de EE. UU. como parte de una investigación destinada a identificar y detener a estos estafadores y sus acciones ilegales. Continuaremos este trabajo en nombre de nuestros clientes. Además, no tenemos indicios de ninguna participación rusa”, agregó Young.

No está claro quién envía los mensajes de texto, pero los piratas suelen utilizar esta táctica para obtener acceso a información confidencial.