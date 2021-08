USPS está contratando hasta 1,500 trabajadores por semana, ¿cómo solicitar una vacante?

Encontrar un trabajo en la era de la pandemia de COVID-19 es difícil. Los despidos por razones económicas o debido a las condiciones comerciales se han convertido en la norma a medida que se acerca el fin de las ayudas federales por desempleo el 5 de septiembre.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales, la cifra de estadounidenses que han perdido un empleo permanente es de 3,2 millones, eso es 1,9 millones más que en febrero de 2020.

Sin embargo, el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) anunció que estará contratando hasta 1,500 trabajadores por semana en antelación a la temporada de festividades.

USPS está aceptando solicitudes en este momento, en todos los códigos postales estadounidenses, eso abarca nuestra región triestatal.

El Servicio Postal está contratando para puestos con salarios que oscilan entre $16.87 y $18.69 por hora, pero algunas posiciones tienen un pago mucho más elevado.

Las solicitudes solo se aceptan en línea en usps.com/careers. Pulsa el botón "Buscar ahora y solicitar" y selecciona tu estado para ver las vacantes en tu región.

Para prepararse para la temporada navideña, la oficina de correos necesita ayuda y acepta 1,500 nuevas contrataciones por semana. La pandemia significó un récord de ventas en línea y una gran demanda de entrega. Mientras las pequeñas empresas han estado cerrando, USPS contrató a 100,000 en los últimos dos años.

¿QUÉ SE NECESITA PARA SER UN CONDUCTOR DE ENTREGA DE USPS?

Encontrar un buen trabajo en 2021 es difícil, sin duda alguna, pero USPS invierte en sus empleados. El salario inicial, en promedio, es de $ 21.00 por hora, y el salario promedio para los trabajadores a tiempo completo es de $ 72,320 al año. Los trabajos de temporada pueden conducir a otros puestos y avanzar a una carrera dentro de la agencia.

USPS ofrece beneficios federales de atención médica y uno de los mejores planes de pensión después de diez años de servicio. También ofrece vacaciones pagadas y programas de licencia, así como un programa 401 tipo K llamado Thrift Savings Plan (TSP) y una Cuenta de Gastos Flexibles (FSA) para cuidado de dependientes, que puede ganar después de un año de servicio. Además, la mayoría de los empleados reciben aumentos regulares, mayor pago para el turno de noche y pago de horas extras los domingos.

No se requiere un título de la escuela secundaria o la universidad. Un GED será suficiente. La oficina de correos te capacitará, por lo que tampoco necesitas experiencia. El proceso de contratación es sencillo. Solicita en línea y estudia para el Examen Postal Battery. La agencia te entregará los materiales de estudio. Los tres puntajes más altos están invitados a una entrevista con el Director de Correos, que es el jefe de la Oficina de Correos a la que postula.

En promedio, hay entre 10 y 20 personas que se postulan para cada trabajo disponible. Una vez que hayas solicitado un trabajo y hayas obtenido una buena calificación en el examen, ingresarás en el registro de USPS y se te considerará para los próximos puestos.

Los trabajos se publican diariamente en el sitio de USPS. Puedes encontrar trabajo en todo el país. La oficina de correos contrata puestos de nivel de entrada con todo tipo de horarios, incluidos los de tiempo completo, medio tiempo y estacionales, así que verifica el título del trabajo que estás buscando.

REQUISITOS

Son bastante simples. Los candidatos calificados deben tener 18 años o mayores, graduados de la escuela secundaria o presentar un GED, ser ciudadanos estadounidenses o titulares de la tarjeta verde, pasar una verificación de antecedentes, una prueba de drogas y una evaluación médica previa al empleo. También debe residir dentro de la distancia diaria de desplazamiento del puesto.

Pero si aspiras a ser un conductor de reparto, USPS se reserva el derecho de probar tu capacidad para levantar algunos paquetes. El peso promedio de las bolsas de hombro es de aproximadamente 35 libras, pero debes poder descargar el correo que puede pesar hasta 70 libras, y es posible que se requiera que un manipulador de correo empuje contenedores rodantes que pesen hasta 1,500 libras.

Si tienes una discapacidad y no puedes levantar objetos pesados ​​o subir las escaleras que implica la entrega, puedes consultar algunas de las otras posiciones disponibles en la oficina de correos. Hay trabajos en USPS para todos los estadounidenses, así que no te preocupes si no puedes hacer el trabajo físico reservado para los conductores de reparto. ‍

Los conductores de reparto tienen el salario inicial más alto de todos los trabajos de nivel de entrada en la oficina de correos, que van desde $17.76 a $27.54 por hora, dependiendo de dónde trabaje. Los transportistas urbanos, que entregan correo en las áreas más pobladas del país, comienzan en $19,93 por hora, dependiendo de su ubicación.

Los transportistas de la ciudad son responsables de asegurarse de que todos los paquetes y el correo se entreguen en cada dirección dentro de su territorio asignado.‍

Abre aquí para buscar y solicitar las vacantes disponibles en tu área.

Los trabajos se publican a diario y están abiertos por un tiempo limitado, por lo que es una buena idea revisar el sitio con frecuencia para ver si hay nuevas publicaciones, dijo el Servicio Postal.