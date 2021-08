USCIS: Inmigrantes cuyos casos fueron rechazados por dejar “espacio en blaco” en formularios tendrán segunda oportunidad

¡Buenas noticias en inmigración! USCIS logró un acuerdo sobre una demanda colectiva que ahora ofrece una preciada segunda oportunidad en miles de casos rechazados por la agencia federal debido a una simpleza: un espacio en blanco en los formularios.

“USCIS alcanzó un acuerdo de conciliación en el caso Vangala et al. v. USCIS et al., No. 4:20 cv 08143 HSG (N.D. Cal.), el cual permite que ciertas personas obtengan fechas de recibo actualizadas para solicitudes y peticiones de beneficios de inmigración vueltas a presentar que fueron rechazadas originalmente bajo los criterios anteriores con respecto a espacios en blanco”, informa la agencia en un comunicado de prensa. “Bajo la política anterior, USCIS rechazaba las solicitudes que tenían casillas o espacios en blanco”.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El caso Vangala et al. v. USCIS et al es una demanda colectiva que se presentó en noviembre del 2020, que incluye tres quejas ante la Corte del Distrito Norte de California, División de Oakland, y en el que se acusa que las solicitudes de visas en tres casos fueron rechazadas por haber dejado “varias páginas en blanco”, según documentos de la corte.

El 20 de julio de 2021, agrega el comunicado, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, división de Oakland, otorgó la aprobación final del acuerdo de conciliación. Este acuerdo es específico para la política de rechazo respecto a espacios en blanco que fue aplicada a tres formularios:

Los solicitantes cuyos casos fueron rechazados por el espacio en blanco tienen hasta el 20 de julio de 2022 para obtener una fecha de recibo (de caso en forma) retroactiva, indicó la agencia.

Las personas que volvieron a presentar estos formularios antes de la fecha de efectividad de este acuerdo conciliatorio (20 de julio de 2021) también pueden enviar documentación en o antes del 20 de julio de 2022 para obtener una fecha de recibo actualizada.

Otro aspecto importante es que USCIS también acordó notificar a las personas que hayan sido identificadas como posibles beneficiarios del acuerdo de conciliación.

Los detalles completos sobre la documentación requerida y las direcciones de presentación para cada escenario están disponibles en el acuerdo de conciliación y en los Formulario I-589 y Formulario I-918.

USCIS urgió a las personas afectadas a revisar el acuerdo de conciliación para obtener la información específica acerca de cómo volver a presentar la solicitud de beneficio o solicitar una fecha original de recibo.

El caso Vangala et al. v. USCIS et al inició durante el gobierno del presidente Donald Trump; sin embargo, la administración Biden-Harris cambió las políticas sobre la llamada “Regla de Espacio en Blanco” con el gran objetivo de hacer más flexibles los procesos migratorios. El acuerdo refleja los estatutos de la nueva política.

El pasado 1 de abril, USCIS informó que dejaría de aplicar la regla del espacio en blanco, pero solicitaría en el futuro a los inmigrantes completar el formulario sin que eso afecte su caso. Esto incluye a peticionarios de asilo.