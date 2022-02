United Way of Passaic County, la organización que provee educación financiera a familia de bajos ingresos de NJ

Durante más de 80 años, la organización sin fines de lucro United Way of Passaic County se ha enfocado en ofrecer educación financiera y acceso a la salud a las familias de bajo ingresos de Nueva Jersey.

Los residentes del Estado Jardín reciben asesoría para acceder a programas de apoyo público, reducir deudas, abrir cuentas bancarias, aumentar puntajes de crédito y otros servicios financieros.

El grupo se enfoca principalmente en las áreas de educación, estabilidad financiera y salud y nutrición, además de ayudar a los niños a tener éxito en la escuela y a graduarse de la universidad.

El gran objetivo es encaminar a las familias a incrementar sus ingresos anuales, ofrecerles información acerca de las formas de ahorro, facilitar el acceso a la educación financiera y proveerles asistencia con el impuesto sobre la renta.

Además, las subvenciones del programa de impacto comunitario financian programas extracurriculares, programas de alimentos de emergencia y asistencia en casos de desastres naturales.

AYUDA PARA UNIVERSITARIOS Y SUS FAMILIAS

Según United Way of Passaic County, las tasas de asistencia a la universidad para estudiantes de bajos ingresos están entre un 20% y un 40% por debajo de los estudiantes de altos ingresos. Su programa Financial Aid U ayuda a los estudiantes a lograr el sueño de ir a la universidad brindándoles la asistencia que necesitan para encontrar recursos de ayuda financiera que les ayuden a pagar la educación postsecundaria.

El programa asesora a estudiantes de secundaria sobre cómo solicitar los recursos económicos que necesitan para alcanzar sus sueños de educación superior.

FINANCIAL AID U TIENE COMO OBJETIVO:

Aumentar el número de estudiantes de bajos ingresos que se matriculan en la educación postsecundaria.

Desarrollar recomendaciones para simplificar el proceso de FAFSA y alinear el formulario con la preparación de impuestos.

Proporcionar un servicio personalizado a padres y estudiantes a través del proceso FAFSA para ayudarlos a comprender sus opciones financieras.

BECAS VINCENT D. PAVESE

United Way of Passaic County también ofrece la beca Vincent D. Pavese, como un homenaje a Vincent D. Pavese, expresidente y director profesional de United Way del condado de Passaic. La familia Pavese estableció una beca para honrar su memoria y su compromiso con la comunidad y el servicio.

Se otorgan dos becas de $2,000 a estudiantes del último año de secundaria de Paterson que planean seguir una carrera en oficios especializados. Los ejemplos de oficios calificados incluyen mantenimiento de edificios, carpintería, electricidad, HVAC, diseño de interiores, albañilería y plomería.

Los solicitantes de becas deben planear asistir a una escuela de oficios acreditada después de graduarse de la escuela secundaria y planear seguir una carrera en la categoría de oficios especializados.

DECLARACIÓN GRATUITA DE IMPUESTOS

Las personas pueden obtener asistencia gratuita para presentar sus declaraciones de impuestos a través de United Way of Passaic County.

Las personas que buscan ayuda con los impuestos deben programar citas, con sesiones disponibles en el Center City Mall en el centro de Paterson los martes de 10 a.m. a 8 p. m. y los sábados de 9 a.m. a 3 p.m.

También se pueden hacer citas en New Hope Community Ministries en 331 North 11th St. en Prospect Park de 9 a.m. a 2 p.m. los sábados.

Visita https://www.unitedwaypassaic.org/ para conocer todos los programas, recursos y servicios de la organización. También puedes llamar al (973) 279-8900 para más detalles.