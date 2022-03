‘Una regla para todos’: sindicatos del FDNY exigen que el alcalde levante el mandato de vacunación para todos los trabajadores de la ciudad

Un día después de que el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, redobló su controvertida decisión de levantar el mandato de vacunación de la ciudad para los atletas y artistas profesionales, pero no para los trabajadores de la ciudad, los sindicatos del FDNY exigieron una reunión para discutir la contradicción en la política.

Los jefes de dos sindicatos de bomberos entregaron una solicitud al alcalde el sábado para sentarse dentro de una semana para discutir el mandato de vacunación de la ciudad. Los presidentes de la Asociación de Bomberos y la Asociación de Oficiales de Bomberos del FDNY realizaron una llamada de "emergencia" con la esperanza de que Adams reconsiderara su nueva orden y ampliara el levantamiento obligatorio a todos los empleados de la ciudad.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Actualmente, entre 400 y 500 bomberos no están vacunados y corren el riesgo de perder sus trabajos en la ciudad, estimó el presidente de la Asociación de Bomberos, Andrew Ansbro. Cada semana, entre 5 y 10 bomberos reciben un ultimátum para vacunarse contra el COVID-19 o renunciar, dijo.

“Cuando [Adams] era candidato a alcalde, o alcalde electo, le dijo a de Blasio que se sentaría con los sindicatos. Ahora es su turno de seguir adelante con lo que hizo Bill de Blasio”, dijo Ansbro durante una conferencia de prensa virtual. "Alcalde Adams, siéntese con nosotros".

La orden ejecutiva que exime a los atletas y artistas profesionales de la Ciudad de Nueva York del mandato de vacunación contra el COVID del sector privado significa que la estrella de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, quien ha expresado abiertamente su decisión de no vacunarse, podrá tomar la palabra en el Barclays Center el domingo.

“Aplaudimos las acciones del alcalde de permitir que los niños regresen a la escuela sin máscaras, de hacer retroceder el mandato para artistas y atletas, pero insistimos en que se extienda a las personas que trabajan en la Ciudad de Nueva York”, dijo el presidente de la Asociación de Oficiales de Bomberos Uniformados, Jim McCarthy.

Según los presidentes, aproximadamente 15 bomberos han sido despedidos desde la implementación del mandato, mientras que muchos más optaron por la jubilación.

“Como dice el alcalde, la ciencia cambia. Si vas a obligar a las personas a vacunarse porque la ciencia cambia, también debes reconocer que estás permitiendo que las personas tengan excepciones porque la ciencia cambia y ya no es necesario. Entonces, una regla para todos", dijo Ansbro.

Enfrentado a la presión de toda la cancha, Adams enfatizó el viernes que simplemente estaba cerrando un vacío legal de la última administración, que impedía que los atletas locales jugaran partidos en casa si no estaban vacunados, pero permitía que los jugadores visitantes no vacunados siguieran participando.

"Puedes considerar esto como un doble rasero. Lo considero un análisis que hice y me siento cómodo con mi decisión", dijo Adams en una conferencia de prensa.

La noticia de las intenciones de Adams provocó una reacción violenta rápida, y muchos calificaron de injusto que los trabajadores de la ciudad, muchos de los cuales trabajaron durante la pandemia cuando no había una vacuna disponible, permanezcan suspendidos sin pago por rechazar las dosis mientras los artistas millonarios obtienen un pase.

El sindicato de maestros de la ciudad le dijo a nuestra cadena hermana NBC New York que "si se van a suspender las reglas, particularmente para las personas con influencia, entonces la UFT y otros sindicatos de la ciudad están listos para discutir cómo se podrían aplicar las excepciones a los trabajadores de la ciudad".

“Esto está a un paso de seguir políticas sensatas impulsadas por la salud pública que prioricen la equidad”, dijo la presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams, quien no es pariente del alcalde.

En respuesta a sus comentarios, el alcalde dijo que "hay cosas que hará la presidenta del Concejo Municipal con las que no estoy de acuerdo, pero ella tiene un rol en el Concejo municipal, yo tengo un rol como alcalde".

La ciudad suspendió a numerosos empleados públicos, unos 1,500 de ellos, por negarse a vacunarse, incluidos servidores públicos como bomberos y trabajadores de saneamiento. Se supone que todos los empleadores deben prohibir que los trabajadores no vacunados estén en lugares de trabajo compartidos. Adams dijo el jueves que ahora no tiene planes de volver a contratarlos.

“No puede haber un sistema para la élite y otro para los trabajadores esenciales de nuestra ciudad”, dijo Harry Nespoli, presidente del Comité Laboral Municipal, un grupo de sindicatos que juntos representan a unos 350,000 trabajadores de la ciudad.

Adams declaró que se trataba de una decisión "difícil" tomada por necesidad económica y en el mejor interés de la recuperación de Nueva York de la pandemia. Adams ha parecido preparado para la controversia que comenzó a gestarse el miércoles.

"Soy alcalde de la ciudad y voy a tomar algunas decisiones difíciles. La gente no va a estar de acuerdo con algunas de ellas”, dijo Adams el jueves. “No fui elegido para seguir. No fui elegido para tener miedo sino para no tener miedo. Debo hacer avanzar esta ciudad".

"No estoy tomando esta decisión a la ligera o al azar", dijo Adams. "La ciudad tiene que funcionar. Algunos nos abuchearán, otros nos animarán, eso no es solo un juego de béisbol, es el juego de la vida y tenemos que estar en el campo para ganar".

Agregar a la lista de exentos a los artistas que viven en la Ciudad de Nueva York, incluidos los que no están vacunados como Irving, quien tuvo que permanecer al margen en casa mientras jugaba fuera de casa, es un ecualizador, insistió el alcalde, y un impulso económico.

"Al poner a nuestros equipos locales en igualdad de condiciones, aumentamos sus posibilidades de ganar y eso tiene un impacto real en esta ciudad. No son solo los fanáticos en las gradas, son los fanáticos en las tiendas", dijo Adams el jueves, argumentando que cada playoff en casa el juego vale millones en impacto. "Estos son dólares reales y juegan un papel importante".

La exención enmendada al mandato de vacunas del sector privado entra en vigencia de inmediato. Además de permitir que Irving juegue este fin de semana, el cambio permite que cualquier miembro del Met no vacunado juegue de local el Día Inaugural la próxima semana. Los Yankees podrán hacer lo mismo después de su serie fuera de casa para abrir la temporada.

Adams dijo que el cambio solo se aplica a un "pequeño número" de personas, ya que la mayoría cumplió con el mandato de vacunación. No dijo cuántos, y trató de dejar en claro que cree que la vacunación es el curso correcto para todos, incluido Irving.

Adams ha reiterado su enfoque de "retirar las capas" de las restricciones de COVID y citó este último anuncio como otra capa en el proceso. Muchos están indignados.

¿Qué hay de los conserjes y ujieres que atienden al Barclays Center?, se han preguntado algunos. ¿Qué pasa con el NYPD y el FDNY, que tenían una de las tasas de vacunación más bajas de toda la ciudad antes de la implementación inicial del mandato, lo que provocó protestas y bajas por enfermedad? ¿Y el trabajador privado medio que ha sido suspendido sin goce de sueldo?

Cuando se le preguntó hace solo unos días, Adams dijo que no tenía planes de reevaluar el mandato del sector privado todavía, y calificó el lugar de trabajo como un "ambiente importante". Dijo que estaba siguiendo la ciencia y que el béisbol y el baloncesto "tendrían que esperar".

Llamado sobre ese jueves, el alcalde dijo: "Dos días todavía es una espera". También dijo que había querido cambiar la regla cuando asumió el cargo por primera vez, pero su equipo médico se lo desaconsejó, dado el aumento vertiginoso de las infecciones por Ómicron en todo el país.

La creación de exenciones especiales para atletas o artistas podría generar desafíos judiciales argumentando que la ciudad no está aplicando la ley de manera uniforme.