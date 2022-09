Una mirada de la visita de la reina Isabel II a Nueva York en 1976

NUEVA YORK -- La reina Isabel II murió el jueves a la edad de 96 años y el mundo lamenta la pérdida y recuerda a la monarca que reinó durante siete décadas.

Durante sus viajes por el mundo, la reina Isabel hizo una breve visita a partes del área triestatal. Entre esas Nueva York y Connecticut en julio de 1976. Visitó los Estados Unidos durante la celebración del bicentenario de la Revolución Americana y la Biblioteca y Museo Presidencial Gerald R. Ford conserva la documentación de la visita.

La noche del viernes 9 de julio de 1976, la reina Isabel II y el príncipe Philip, duque de Edimburgo, zarparon en el HMY Britannia de Nueva York a New Haven.

La pareja llegó a City Dock en New Haven a las 10:00 a. m. del sábado 10 de julio y estaban en el aeropuerto de Tweed-New Haven a las 10:25 a. m.

Momentos después, volaron de New Haven a Charlottesville, Virginia, según el itinerario del viaje.

El sitio web del New York Times tiene una historia de Associated Press del 11 de julio de 1976, que dice que 50,000 personas se alinearon en los muelles, las calles y el aeropuerto de New Haven para echar un vistazo a la visita de 40 minutos de la reina.

Gobierno Ella Grasso y el alcalde Frank Logue de New Haven saludaron a la reina y al príncipe y les entregaron regalos.

Durante ese viaje a los EE. UU., el presidente Ford y la Primera Dama organizaron una cena para la reina y el príncipe en la Casa Blanca el 7 de julio de 1976, y varios residentes de Connecticut estaban en la lista de invitados a la cena.

Ellos incluyeron:

Señor y Señora. Frederick K. Biebel, de Stratford

La patinadora olímpica Dorothy Hamill, de Riverside, quien fue medallista de oro olímpica en 1976 en patinaje artístico.

Chalmers Hamill, de Riverside, hermano e invitado de Dorothy Hamill

Señor y Señora. Reginald H. Jones, de Fairfield, Connecticut

Nancy, señora Keith, New Milford, Connecticut

El periódico New York Times también tiene un artículo de su visita a la Ciudad de Nueva York en donde fue recibida por el exgobernador del estado, Hugh Carey.

FOTOS DE SU VISITA EN 1976

