Una escuela de Nueva Jersey pasa al aprendizaje remoto después tras casos de COVID posteriores al Día de Acción de Gracias

Una escuela en Nueva Jersey se vio obligada a cambiar al aprendizaje a remoto por el momento, después de un fuerte aumento en los casos de COVID-19 entre los estudiantes tras las vacaciones de Acción de Gracias.

Los maestros de la Escuela Intermedia Wall estaban en sus aulas el miércoles, pero los estudiantes no, ya que 27 niños dieron positivo en un lapso de tres días. El número fue suficiente para que el Departamento de Salud local recomendara al menos tres días de instrucción virtual, que durarán hasta el final de esta semana.

Sin embargo, la escuela no está sola en sus recientes luchas contra COVID. Los funcionarios escolares de Wayne anunciaron a principios de semana que había habido 34 casos nuevos entre los estudiantes, pero debido a que estaban repartidos entre varias escuelas, ninguna se vio obligada a cerrar.

"Cada vez que los niños regresan a la escuela en septiembre, octubre, noviembre, es cuando entran en juego todas las enfermedades de los respiradores y las tratamos año tras año", dijo el director de Salud del condado de Ocean, Dan Regenye. "Creo que es todo lo que hemos estado esperando y viendo, mucha gente reuniéndose y celebrando las fiestas".

Las vacunas siguen siendo opcionales para los estudiantes, y el gobernador Phil Murphy dejó en claro el miércoles que no está ni cerca de exigirlas.

"No creo que haya una respuesta en las escuelas, tenemos que verlas una a la vez", dijo Murphy. "No hay nada descabellado, pero no hay planes para requerir la vacuna".

Las vacunas ahora se pueden administrar en niños de 5 a 11 años, una medida que fue aprobada a principios del otoño y que aún tiene tasas bastante bajas: solo uno de cada cinco en ese rango de edad tiene la única dosis en Nueva Jersey. Los estudiantes de secundaria y preparatoria han tenido mejores resultados, con un poco más de la mitad completamente vacunados en todo el estado.